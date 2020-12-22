Магаданца осудили на 19 лет за убийство врача

К 19 годам лишения свободы приговорил Магаданский областной суд 53-летнего мужчину за убийство и покушение на убийство двух и более лиц.

Согласно материалам дела, трагедия произошла в ночь с 27 на 28 декабря прошлого года. Компания мужчин отмечала в гаражах на улице Гагарина в Магадане наступающий Новый год. Один из присутствующих выпил лишнего и начал конфликтовать с остальными. Участники застолья выпроводили дебошира, а после решили расходиться по домам. Чтобы не садиться за руль в нетрезвом виде, позвонили знакомому и попросили их отвезти. За это время ушедший ранее мужчина успел взять дома ружье и вернуться обратно.

"Открыв дверь гаражных ворот, он произвел три выстрела в сторону своих знакомых, а затем два прицельных выстрела в водителя автомобиля, который направил к нему транспортное средство и пытался пресечь его противоправные действия", - сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Водитель, которым оказался врач Магаданской областной больницы, погиб от полученных ранений на месте. Стрелявший был задержан на месте преступления.

Вина осужденного полностью доказана. Приговор в силу еще не вступил.