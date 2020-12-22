В Якутии начали поиск мужчин, снявших на видео издевательства над лисой

В Якутии полиция проводит проверку видео, на котором мужчина пинает и душит лису. По предварительным данным, сначала животное попало под колеса трактора.

Злоумышленника и автора видео, попавшего накануне в социальные сети, уже ищут, сообщает пресс-служба республиканского УМВД.

Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства региона также проверяет инцидент.

"В действиях неустановленных лиц усматриваются признаки состава административного правонарушения, а также признаки жестокого обращения с животными (статья 245 УК РФ)", - отмечают в ведомстве.