В Якутии установили личности издевавшихся над лисой мужчин

В Якутии установили личности мужчин, жестоко убивших лису и заснявших издевательства над животным на видео.

В минэкологии республики сообщили, что причастные к этому происшествию лица установлены госинспекторами в ходе оперативной проверки.

"Выяснилось, что инцидент произошел в Сунтарском улусе", - говорится в сообщении.

Сейчас госинспекторами совместно с сотрудниками полиции в отношении мужчин проводится проверка и подготовка документов для привлечения их к ответственности. В министерстве отмечают, что в действиях "охотников" усматриваются признаки не только правонарушения, но и преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

Напомним, мужчины сначала переехали лису на тракторе, а затем один из них со смехом затоптал ее ногами. Ролик с издевательствами был выложен в социальные сети.