В МЧС рассказали о причине пожара на комсомольском НПЗ

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Комсомольске-на-Амуре произошел из-за разгерметизации трубопровода на технологической установке.

Возгорание произошло во вторник вечером, площадь участка составила 50 квадратных метров, сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

"На месте организована пенная атака для локализации и ликвидации возгорания. Угрозы для рядом стоящих объектов нет. По предварительным данным никто не пострадал", - рассказали в ведомстве.

Для устранения ЧП задействовано 36 человек и 11 единиц техники. Прокуратура региона проводит проверку для установления причин и условий, способствовавших задымлению на объекте повышенной опасности.