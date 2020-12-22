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22.12.2020 12:25
Рубрика: Власть

Крупнейший районный суд России открылся после реконструкции в Тольятти

Текст: Ирина Чечурина (Самара)
21 декабря губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в Тольятти оценил качество проведенной реконструкции здания суда в Автозаводском районе города.

Реконструкция здания со строительством пристроя по адресу Новый проезд, 4 началась в мае 2019 года. Пристрой высотой четыре и пять этажей возвели с западной стороны здания, главный вход обустроили с юга. Здание украсили колонны и фронтон в греческом стиле, напротив главного входа установили статую Фемиды. Внутри суд оборудован по последнему слову техники. Там установлены 132 видеокамеры с возможностью распознавания лиц и классификации объектов. Для людей с ограниченными возможностями здоровья установлена тактильная плитка, звуковой проводник, специальные лифты. Предусмотрено разделение потоков граждан и подсудимых.

Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
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До реконструкции Автозаводский районный суд размещался в трех зданиях, удаленных друг от друга: суд. Это было неудобно как для судей и сотрудников аппарата, так и для граждан - участников судопроизводства. После реконструкции в здание на улице Новый проезд, 4 переехали судьи по уголовным и гражданским делам.

Губернатор Дмитрий Азаров поздравил судей с завершением реконструкции.

- Для Тольятти Автозаводский суд очень важен. Это самый крупный районный суд в России. Это особая гордость, и к нему особое внимание как региональных, так и федеральных властей, - отметил Глава региона. - Уверен, что для всех жителей Автозаводского района, да впрочем, всего Тольятти, это событие знаковое. Сегодня мы открываем новое здание суда. Я знаю, что у вас было время здесь обжиться, но очень рад тому, что это здание будет не только комфортным для вашей работы, но и станет настоящим украшением города. Мы обязаны думать и об этом, тем более, этот год юбилейный для "АвтоВАЗа", а значит, и для всех тольяттинцев.

Дмитрий Азаров отметил, что в этом году Автограду уделено самое пристальное внимание с точки зрения бюджетных приоритетов: строятся и открываются новые детские сады, поликлиники, благоустраиваются общественные пространства.

- Мы выполняем все пункты программы подготовки празднования 50-летия выпуска первого автомобиля "АвтоВАЗ", которая когда-то была всего лишь мечтой, поскольку не была обеспечена бюджетным финансированием, - подчеркнул губернатор. - Мы самые смелые мечты претворяем в жизнь. Например, строительство мостового перехода через Волгу -проект, который мы активно реализуем в настоящее время. Обязательно исполним последний пункт программы - проведем реконструкцию набережной Автозаводского района. В следующем году уже приступаем к работам.

Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
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Дмитрий Азаров напомнил, что Самарская область стала судебной столицей Приволжского федерального округа с открытием Шестого Кассационного суда. На сегодняшний день он - самый крупный в стране. В нем трудится уже 127 судей.

- Год назад в Самаре было открыто здание Шестого Кассационного суда. Я знаю, что в августе прошлого года здесь был заложен камень, и за год с небольшим построено замечательное здание, которое является не только украшением города Тольятти, но и создает комфортные условия как для работников суда, так и для жителей Автозаводского района Тольятти. Поэтому я искренне поздравляю вас с этим замечательным событием, - сказал председатель Шестого Кассационного суда общей юрисдикции Александр Ефанов.

По словам начальника Управления Судебного департамента Самарской области Юрия Сафоненко, реконструкция здания - большое событие.

- Впервые на территории Самарской области построено такое здание. Автозаводский суд имеет все новейшие технологии, которые существуют в Российской Федерации, - отметил он.

Губернатор осмотрел помещения и судебные залы, а также пообщался с сотрудниками.

- Условия существенно изменились. Поскольку мы здесь проводим все свое рабочее время, для нас важно, чтобы было комфортно, - отметила судья Юлия Тарасюк. - Стало очень удобно. Раньше зал был предназначен не только для проведения заседаний. Мы просили удалиться людей, чтобы посовещаться, а затем приглашали обратно для зачитывания решения. Зал для нас был и личным кабинетом. После реконструкции все изменилось. У меня есть совещательная комната, личный кабинет.

Новое здание Автозаводского районного суда Тольятти позволило обеспечить каждого судью залом судебного заседания - их стало 37, а также совещательными комнатами и отдельными рабочими кабинетами.

Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
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В этом же здании расположены помещения для архива, хранения вещественных доказательств. Объемно-планировочные решения здания выполнены с учетом рационального размещения функциональных зон и всех структурных подразделений суда. Предусмотрено общественное пространство, открытое для посетителей, служебное - с доступом для судей, а также зона для лиц, содержащихся под стражей, и конвоя. Потоки всех участников процесса теперь не пересекаются, что крайне важно.

- Вы получили замечательные условия во многом благодаря стараниям, энергии при реализации тех задач, которые были поставлены перед всеми нами и перед региональным правосудием. На вас теперь равняются аналогичные суды не только Тольятти, но и всей Самарской области, - отметил председатель Самарского областного суда Вадим Кудинов, обращаясь к своим коллегам.

Комментарий

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области:

- Объединяя усилия различных ветвей власти и людей, работая в их интересах, мы можем достигать результата, процветания родной земли и повышения уровня благосостояния жителей. Благодарю вас за ответственный, высокопрофессиональный труд. Очень тяжелое призвание, высокий статус судьи. Вы берете на себя огромную ответственность, принимая то или иное решение. Вы делаете огромную работу для всего нашего общества, и не всегда слышите слова благодарности. Сегодня я вас хочу поблагодарить за ваш труд, ответственность, профессионализм, человечность при рассмотрении дел и принятии решений. Хочу пожелать, чтобы здесь царило взаимопонимание, уют, чтобы дела вершились праведные и справедливые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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