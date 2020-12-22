В Башкирии на остановке зарезали кондуктора

В Стерлитамаке ранним утром на женщину-кондуктора напал мужчина с ножом. Жертва умерла на месте, подозреваемый задержан. Об этом корреспонденту "РГ" рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

По данным ведомства, в полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее родственник ударил ножом на остановке человека. Стражи порядка, прибыв на место, задержали 22-летнего мужчину, ранее судимого за причинение тяжких повреждений. Его доставили в отдел, а затем передали сотрудникам следкома.

В управлении СК РФ по республике уточнили, что следователи с полицейскими осмотрели место происшествия, а подозреваемый задержан и сейчас допрашивается.

Жертвой мужчины стала кондуктор, которая шла на работу. По предварительной версии, между ней и нападавшим возник конфликт, в ходе которого мужчина вытащил нож и ударил женщину, а затем ушел к своей родственнице.