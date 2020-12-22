Пропавшую в Новосибирской области семью с двумя детьми нашли живыми

Новосибирскую семью, об исчезновении которой на днях сообщили родственники и знакомые, нашли живыми. После обращения в полицию, был найден ранее арендованный главой семьи черный Cadillac Escalade, однако следы пропавших на этом терялись.

Машину обнаружили без повреждений, однако номера на ней были заменены. С какой целью - пока предстоит выяснить. Как сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт", вместе с родителями, пропавшими несколько дней назад, числились их дочери, старшей из которых 5 лет, а младшей всего год.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что точное местонахождение семьи установить пока не удалось, однако есть данные, что новосибирцы вылетели в Москву. В ходе проверки полицейские намерены установить и обстоятельства, по которым пропавшие отказывались выходить на связь.

По одной из версий, 28-летний глава семьи, предприниматель, перед тайным отъездом в столицу занял крупную сумму денег. Однако сам он выложил в сети видеообращение, в котором отрицает большие долги и обещает пролить свет на загадочную историю своего исчезновения.