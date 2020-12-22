Пропавшую в Новосибирской области семью с двумя детьми нашли живыми

Новости

Оперштаб: Еще 5003 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:09
Начальник штаба ВМС Японии заразился коронавирусом 09:04
Глава Екатеринбурга покинул свой пост 09:04
Тимур Бекмамбетов и Гоша Куценко выпускают новогодний фильм-игру 09:00
Все ангиографические комплексы в Москве объединены в цифровом пространстве 08:52
Жителя Югры обвинили в изнасиловании за отказ купить продукты 08:36
В японском отеле вспыхнул пожар 08:11
Объем санитарных рубок в России сократился до 8% от всего объема древесины 08:00
Джонсон выступил против продления переговоров по торговой сделке 07:53
Южная Корея закроет на праздники все зимние туристические объекты 07:48
Врач из "красной зоны" назвал фатальную ошибку лечения COVID-19 дома 07:39
Новый сезон НБА может стать самым убыточным в истории 07:20
Работодатели могут сделать 31 декабря выходным днем 06:49
Палата представителей одобрила меры по стимулированию экономики США 06:44
Инфекционист предупредил о росте заразности коронавируса через пять лет 06:06
Почтовая служба США сообщила о задержке с доставкой миллионов посылок 05:48
Роспотребнадзор: Эпидпороги по ОРВИ превышены в 32 регионах страны 05:09
Власти Турции запретили новогодние программы в отелях 04:47
Сторонники Трампа намерены провести его виртуальную "инаугурацию" 04:40
В США за неделю коронавирусом заразилось рекордное число детей 04:03
Минэкономразвития назвало самые популярные у россиян госуслуги 03:55
Пассажиров рейсов из Британии в Нью-Йорк обяжут сдавать тест на COVID-19 03:45
Россияне назвали потерю работы главным страхом во время пандемии 03:30
Самая населенная провинция Канады ужесточит ограничения из-за COVID-19 03:12
Роспотребнадзор запретил продавать зеленый картофель и утиные яйца 02:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 21 по 27 декабря
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 21 по 27 декабря
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
22.12.2020 09:10
Рубрика: Происшествия

Пропавшую в Новосибирской области семью с двумя детьми нашли живыми

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Новосибирскую семью, об исчезновении которой на днях сообщили родственники и знакомые, нашли живыми. После обращения в полицию, был найден ранее арендованный главой семьи черный Cadillac Escalade, однако следы пропавших на этом терялись.

Фото: ГУ МЧС
Пропавшие в Сьяновских пещерах дети найдены живыми

Машину обнаружили без повреждений, однако номера на ней были заменены. С какой целью - пока предстоит выяснить. Как сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт", вместе с родителями, пропавшими несколько дней назад, числились их дочери, старшей из которых 5 лет, а младшей всего год.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что точное местонахождение семьи установить пока не удалось, однако есть данные, что новосибирцы вылетели в Москву. В ходе проверки полицейские намерены установить и обстоятельства, по которым пропавшие отказывались выходить на связь.

По одной из версий, 28-летний глава семьи, предприниматель, перед тайным отъездом в столицу занял крупную сумму денег. Однако сам он выложил в сети видеообращение, в котором отрицает большие долги и обещает пролить свет на загадочную историю своего исчезновения.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

Главное сегодня

США применят экспортные ограничения к 45 компаниям из России
Европейские рынки акций упали на фоне сообщений о новом штамме коронавируса
Роспотребнадзор утвердил новые правила работы образовательных учреждений
Инфекционист предупредил о росте заразности коронавируса через пять лет
Работодатели могут сделать 31 декабря выходным днем
Срок лишения свободы за хулиганство с оружием предложено увеличить до 7 лет
Названы пять признаков мошеннических телефонных звонков