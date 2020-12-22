"Росводоканал" запустил в Омске уникальную установку сжигания осадка

Новости

Путин продлил скидку на госуслугах на два года 17:49
Минск: Макей рассказал об ответных мерах на третий пакет санкций ЕС 17:10
Минобрнауки вместе с вузами определит условия снижения платы за обучение 17:10
Минздрав: Более 52 тысяч россиян участвуют в вакцинации от коронавируса 17:09
Главную елку страны нарядили к Новому году 16:56
Мурашко: Регионы достаточно обеспечены койками для пациентов с COVID-19 16:55
В Москве открылась новая выездная служба Центра паллиативной помощи 16:55
Япония запретит въезд пассажиров из Великобритании 16:54
Экипажи Ту-95МС провели воздушное патрулирование с летчиками КНР 16:46
В Воронеже предложили выкупить и установить пугающий памятник Аленке 16:45
В Сколково презентовали новые цифровые решения для врачей 16:41
Мишустин сообщил о 60 млрд рублей на выплаты медработникам 16:39
В МЧС рассказали о причине пожара на комсомольском НПЗ 16:33
Путин продлил рассрочку для пострадавшего от пандемии малого бизнеса 16:26
Врач посоветовала отказаться от Деда Мороза и Снегурочки на Новый год 15:57
В Комсомольске-на-Амуре загорелся нефтеперерабатывающий завод 15:55
В России могут ужесточить ответственность для неплательщиков алиментов 15:54
На стадионе "Фишт" установили елку из футбольных мячей 15:42
Российский актер Алексей Гуськов попал в украинский "черный список" 15:41
Липецкие и уральские школьники собрали рекордное количество макулатуры 15:28
Профсоюзы Беларуси осудили санкции Евросоюза 15:27
Сергей Маковецкий победил коронавирус 15:25
В Китае назвали лучших переводчиков с русского языка 15:20
Москвичей из-за COVID-19 просят отмечать Новый год дома 15:18
В Башкирии суд оставил в силе приговор супругам, укравшим 25 млн рублей 15:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 21 по 27 декабря
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 21 по 27 декабря
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
22.12.2020 17:21

"Росводоканал" запустил в Омске уникальную установку сжигания осадка

21 декабря в Омске ГК "Росводоканал" запустил в промышленную эксплуатацию каталитическую установку сжигания осадка сточных вод. Инновационный проект реализуется совместно с Институтом катализа Сибирского отделения РАН.
Фото: АО "ОмскВодоканал" Фото: АО "ОмскВодоканал"
Фото: АО "ОмскВодоканал"

Старт работы приурочен к заявлению акционеров "Росводоканала" и государственного института развития ВЭБ.РФ о создании совместного предприятия для развития отрасли водоснабжения и водоотведения.

- Очень большой блок совместных интересов сконцентрирован в проектах экологического характера, в первую очередь, утилизации иловых осадков. За десятилетия на полигонах по всей России их накоплены миллионы тонн. Мы считаем, что необходимо активно внедрять российские технологии утилизации осадков, строить заводы по их сжиганию, - считает генеральный директор, акционер ГК "Росводоканал" Антон Михальков.

Сегодня в России самый распространенный способ переработки осадка - складирование его на иловых полях. Только в Омске ежечасно на очистных сооружениях канализации формируется 12 тонн ила. Теперь в миллионном городе безопасно утилизировать осадок сточных вод будет высокотехнологичная установка.

- Изучив и сравнив возможные варианты утилизации, мы остановились на инновационной разработке ученых Института катализа Сибирского отделения РАН. В прошлом году построили здание цеха и ключевое оборудование - каталитический реактор. В течение нынешнего года выполнили монтаж инженерных коммуникаций, ввели основные технологические узлы. Несмотря на сложности, связанные с поставкой нестандартного оборудования немецкого производства, уложились в намеченные сроки сдачи объекта, - сообщил генеральный директор "Росводоканал Омск" Сергей Шелест.

Первая очередь установки ежегодно способна сжигать более 50 тысяч тонн производимого в Омске илового осадка. Инвестиции в проект составили порядка 400 миллионов рублей. Более 90 процентов оборудования - российского производства. Три такие установки способны утилизировать не только ежедневно формируемый осадок, но и накопленный за предыдущие десятилетия. И таким образом полностью избавить мегаполис от этой проблемы.

- Всего на город-миллионер потребуется менее одного миллиарда рублей для строительства завода по утилизации всех производимых иловых осадков. Эти деньги можно амортизировать даже в тарифах. Операционные расходы такого завода сопоставимы с расходами на вывоз осадков на полигоны. При использовании альтернативных зарубежных технологий он обошелся бы в 50-60 миллионов евро, - комментирует Антон Михальков.

Проблема утилизации осадка является одной из ключевых, имеет важное значение для оздоровления экологии современных мегаполисов. Поэтому новейшую технологию "Росводоканал" планирует предложить другим российским регионам и странам уже в новом году.

Материал предоставлен пресс-службой АО "ОмскВодоканал"

В регионах Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы СФО Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область

Главное сегодня

Попова: В России британский штамм коронавируса не обнаружен
Путин подписал закон о праве экс-президента на пожизненное сенаторство
Собянин не обещает в Москве ни новых ограничений, ни послаблений
Госдума запрещает финансирование митингов из-за рубежа
МИД РФ ответил на антироссийские санкции ЕС