"Росводоканал" запустил в Омске уникальную установку сжигания осадка

21 декабря в Омске ГК "Росводоканал" запустил в промышленную эксплуатацию каталитическую установку сжигания осадка сточных вод. Инновационный проект реализуется совместно с Институтом катализа Сибирского отделения РАН.

Старт работы приурочен к заявлению акционеров "Росводоканала" и государственного института развития ВЭБ.РФ о создании совместного предприятия для развития отрасли водоснабжения и водоотведения.

- Очень большой блок совместных интересов сконцентрирован в проектах экологического характера, в первую очередь, утилизации иловых осадков. За десятилетия на полигонах по всей России их накоплены миллионы тонн. Мы считаем, что необходимо активно внедрять российские технологии утилизации осадков, строить заводы по их сжиганию, - считает генеральный директор, акционер ГК "Росводоканал" Антон Михальков.

Сегодня в России самый распространенный способ переработки осадка - складирование его на иловых полях. Только в Омске ежечасно на очистных сооружениях канализации формируется 12 тонн ила. Теперь в миллионном городе безопасно утилизировать осадок сточных вод будет высокотехнологичная установка.

- Изучив и сравнив возможные варианты утилизации, мы остановились на инновационной разработке ученых Института катализа Сибирского отделения РАН. В прошлом году построили здание цеха и ключевое оборудование - каталитический реактор. В течение нынешнего года выполнили монтаж инженерных коммуникаций, ввели основные технологические узлы. Несмотря на сложности, связанные с поставкой нестандартного оборудования немецкого производства, уложились в намеченные сроки сдачи объекта, - сообщил генеральный директор "Росводоканал Омск" Сергей Шелест.

Первая очередь установки ежегодно способна сжигать более 50 тысяч тонн производимого в Омске илового осадка. Инвестиции в проект составили порядка 400 миллионов рублей. Более 90 процентов оборудования - российского производства. Три такие установки способны утилизировать не только ежедневно формируемый осадок, но и накопленный за предыдущие десятилетия. И таким образом полностью избавить мегаполис от этой проблемы.

- Всего на город-миллионер потребуется менее одного миллиарда рублей для строительства завода по утилизации всех производимых иловых осадков. Эти деньги можно амортизировать даже в тарифах. Операционные расходы такого завода сопоставимы с расходами на вывоз осадков на полигоны. При использовании альтернативных зарубежных технологий он обошелся бы в 50-60 миллионов евро, - комментирует Антон Михальков.

Проблема утилизации осадка является одной из ключевых, имеет важное значение для оздоровления экологии современных мегаполисов. Поэтому новейшую технологию "Росводоканал" планирует предложить другим российским регионам и странам уже в новом году.

Материал предоставлен пресс-службой АО "ОмскВодоканал"