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22.12.2020 07:00

Транснефть - Западная Сибирь подвела итоги деятельности лабораторий за 2020 год

 АО "Транснефть - Западная Сибирь" подвело итоги работы аналитических и испытательных лабораторий предприятия за 2020 год.
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь" Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"

За 2020 год в лабораториях АО "Транснефть - Западная Сибирь" было выполнено более 70 тысяч исследований нефти и нефтепродуктов и выдано более 17 тысяч протоколов испытаний. Все испытания проводились с применением Единой лабораторной информационной системы (ЕЛИС). Внедрение ЕЛИС в текущем году обеспечило высокий уровень оперативности получения информации по качеству нефти и нефтепродуктов за счет автоматизации деятельности лабораторий. Также новая система позволила минимизировать время на обработку и оформление результатов.

В текущем году АО "Транснефть - Западная Сибирь" обновило материально-техническую базу лабораторий. Для аналитических лабораторий Омского, Томского, Новосибирского, Красноярского районных нефтепроводных управлений было приобретено порядка 30 единиц новых приборов. В их числе - анализаторы для определения содержания органических хлоридов, сероводорода и метил-, этилмеркаптанов и дополнительное оборудование для хранения арбитражных проб нефти в соответствии требованиям ГОСТ.

В арсенале сотрудников лабораторий на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Омск" Омского районного нефтепроводного управления (РНУ) и ЛПДС "Сокур" Новосибирского РНУ появились новые автоматические анализаторы для определения предельной температуры фильтруемости дизельного топлива, а также титраторы кулонометрические для определения массовой доли воды в дизельном топливе. Это оборудование позволяет проводить исследования нефтепродуктов в короткие временные сроки в автоматическом режиме. Для испытательной лаборатории ЛПДС "Омск" был приобретен автоматический счетчик частиц в жидкости. Прибор дает возможность оперативного мониторинга количества абразивных частиц в дизельном топливе.

Все новые приборы подключены к Единой лабораторной информационной системе ПАО "Транснефть". Программное обеспечение приборов позволяет проводить обработку, отображение, хранение и передачу результатов измерений на внешние устройства и носители информации.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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