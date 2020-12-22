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22.12.2020 20:12
Рубрика: Происшествия

В Хакасии возбудили дело из-за истязаний в многодетной семье

Текст: Екатерина Дементьева

СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил уголовное дело после публикации в СМИ о семье из Ширинского района республики. Журналисты утверждали, что мать и бабушка избивают шестерых детей, запрещают им выходить из дома.

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При этом госорганы не озаботились судьбой ребятишек, хотя семья состоит на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Уголовное дело возбуждено по статье "истязание несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". Сейчас устанавливаются обстоятельства ситуации с детьми. Следователи также дадут правовую оценку работе органов системы профилактики.

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