В Хакасии возбудили дело из-за истязаний в многодетной семье

СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил уголовное дело после публикации в СМИ о семье из Ширинского района республики. Журналисты утверждали, что мать и бабушка избивают шестерых детей, запрещают им выходить из дома.

При этом госорганы не озаботились судьбой ребятишек, хотя семья состоит на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Уголовное дело возбуждено по статье "истязание несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". Сейчас устанавливаются обстоятельства ситуации с детьми. Следователи также дадут правовую оценку работе органов системы профилактики.