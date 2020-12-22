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22.12.2020 18:09
Рубрика: Происшествия

В Новосибирске похитили драгоценные камни на 575 млн рублей

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Двое новосибирцев пойдут под суд за открытое хищение драгоценных камней общей стоимостью более 575 миллионов рублей. Помимо грабежа им вменяется в вину и причинение крупного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием.

Как рассказала "РГ" старший помощник руководителя областного Следственного управления СК Анастасия Кулешова, расследование уголовного дела завершено, с утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд. Материалы и доказательная часть были собраны вторым отделом по расследованию особо важных дел о преступлениях против госвласти и в сфере экономики.

Фото: youtube.com
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По версии следствия, подозреваемые в 2017 году устроились в частную компанию, занимающуюся выращиванием искусственных кристаллов по собственной технологии, а также их обработкой и производством изделий из этих драгоценных камней. Директор фирмы принял ранее незнакомых ему людей на должности менеджеров по распространению дорогостоящей продукции. А спустя два года они задумали план хищения крупной партии камней.

В апреле 2019 года предполагаемые злоумышленники узнали, что руководитель предприятия намерен перевезти из офиса складские запасы: почти 350 килограммов пластин и заготовок с необработанными кристаллами, а также большое количество отдельных необработанных синтетических камней. Все это директор намеревался погрузить в личный внедорожник на парковке у офиса.

Выбрав нужный момент, обвиняемые подъехали на своей машине вплотную к BMW своего руководителя, заблокировав двери так, чтобы он не мог выйти из автомобиля. И не стесняясь погрузили продукцию в свой багажник. Среди прочего там были пластины с тремя видами изумрудов: так называемого колумбийского цвета весом 128 килограммов, бразильского цвета - 34 килограмма и традиционного цвета - 156 килограммов. А также 23 килограмма необработанных кусков синтетического александрита.

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Также в пластиковых и бумажных контейнерах находились ограненные вставки из выращенных кристаллов изумруда, корунда, александрита, необработанные кристаллы этих же материалов, синтетический голубой берилл аквамаринового цвета. Со всем этим добром похитителям удалось скрыться. Они даже успели распорядиться награбленным по собственному усмотрению.

Вероятно, для продажи такого объема синтетических кристаллов они могли использовать наработанные за два года связи. Во всяком случае, одному из обвиняемых еще до совершения грабежа удалось провернуть и другую аферу с вовлечением партнеров компании, в которой он был трудоустроен. Именно в этом случае речь идет о причинении ущерба через злоупотребление доверием.

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Фирма, в которой производились синтетические камни, поставила крупную партию продукции другой коммерческой структуре. Злоумышленник же направил партнерам поддельные документы, по которым производитель уступает право требования оплаты некой компании "Монте Кристал". Эту однодневку с "неграмотным названием" преступник создал на сове имя буквально накануне, в январе 2019 года. А оформил подложные документы он благодаря доступу к печати и клише с подписью директора.

В итоге на счет "Монте Кристала" упало больше 381 тысячи рублей. Обман вскрылся 30 мая 2019 года, когда руководитель производственной компании обнаружил недостачу средств. В попытке скрыть следы этого преступления, обвиняемый организовал возврат средств в пользу законного владельца. Но в итоге это не избавило его от уголовного преследования.

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