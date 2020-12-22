В Сибири прокуратура и колония поспорили о положении рук заключенных

Исправительная колония №8 в Новосибирской области оспорила в суде протест прокурора - впервые в регионе. Предмет спора - требование к заключенным перемещаться по территории с руками за спиной.

Как рассказали в пресс-службе Калининского районного суда, где будет рассматриваться иск, такое положение в распорядке было введено по приказу начальника колонии. Однако прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях опротестовала эту норму, считая ее несоответствующей федеральному законодательству. Колония в ответ решила побороться за привычный распорядок.

Как сказано в административном иске, приказ начальника исправительного учреждения издан с целью профилактики передачи запрещенных предметов между осужденными. Административный истец не согласен с протестом прокурора, считает, что приказ начальника исправительного учреждения о порядке передвижения осужденных соответствует положениям действующего законодательства и не противоречит требованиям уголовно-исполнительного законодательства РФ.

В пресс-службе ГУФСИН по Новосибирской области отказались комментировать ситуацию до решения суда. А вот в прокуратуре региона уверены в правомерности протеста. Как сообщил "РГ" представитель ведомства, ранее подобные распоряжения выявлялись и в других колониях, однако после внесения протеста их отменяли.

- В приказе врио начальника ИК-8 о порядке передвижения групп осужденных строем на территории колонии действительно говорится, что перемещение заключенных осуществляется в колонну по пять человек с положением рук за спиной. Несмотря на то что речь идет о колонии строгого режима, такой приказ нарушает как конституционные права осужденных, так и отдельные нормативные положения федерального законодательства, - отметил источник "РГ".

По словам представителя областной прокуратуры, перемещение заключенного с положением рук за спиной осуществляется только в случае, если человек был осужден к пожизненному сроку заключения. Либо если он отбывает дисциплинарное наказание в одиночной камере или штрафном изоляторе.