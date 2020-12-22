В Томске мать избила сына после вызова в школу

Томская прокуратура начала проверку по факту применения насилия к несовершеннолетнему ребенку.

Видеоролик с избиением мальчика выложили в социальные сети свидетели произошедшего. На записи видно, как находящаяся в состоянии алкогольного опьянения жительница Каргасокского района "воспитывает" своего сына после вызова в школу. Мальчик просит мать остановиться и обещает, что никогда больше так не будет, но она загоняет его на кровать и продолжает наносить удары.

- Будет дана оценка своевременности и полноте работы уполномоченных органов и учреждений системы профилактики, а также уровню их межведомственного взаимодействия, - сообщает прокуратура Томской области.

В отношении матери ребенка составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ -"Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию".