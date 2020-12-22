В Томске завели дело на мать, угрожавшую убить сына

В Томске следственный комитет возбудил уголовное дело об угрозе убийством малолетнему ребенку.

По данным следствия, жительница деревни Пашни Каргасокского района Томской области, применила насилие к своему несовершеннолетнему сыну из-за его поведения в школе. Избивая ребенка, она кричала, что "убивает и убивать будет".

В это время в гостях у женщины находилась ее односельчанка, распивавшая вместе с ней спиртные напитки. Она записала на мобильный телефон видео с избиением мальчика, а позже ролик был выложен в социальные сети.

Следователи также дадут правовую оценку своевременности и полноте работы уполномоченных органов и учреждений системы профилактики, а также уровню их межведомственного взаимодействия.