Жителю Приангарья дали три года строгого режима за кражу гусей

Житель Иркутской области был присужден к трем годам в колонии строгого режима за серию краж.

Как сообщает пресс-служба Ангарского городского суда, подсудимого поймали этим летом на краже четырех гусей, телефона и мотокосы с приусадебного участка. Владельцы живности оценили нанесенный им ущерб в шесть тысяч рублей. Кстати, гусей вор продал за бесценок - всего за 500 рублей.

Ранее мужчина неоднократно был судим за кражи и находился под административным надзором. Так что с учетом рецидива суд назначил ему столь суровое наказание.

Приговор вступил в законную силу.