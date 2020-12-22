Против бывшего замглавы Невинномысска возбудили дело о взятке

Бывшего заместителя главы администрации Невинномысска заподозрили в получении взятки в крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю, уголовное дело в отношении экс-чиновника и двух его знакомых возбудил руководитель ведомства Игорь Иванов.

- По данным следствия, в марте текущего года бывший замглавы города потребовал от представителя фирмы взятку в размере 500 тысяч рублей за оказание помощи в размещении аукционной документации на аренду земельного участка и создании условий для победы в этом аукционе. Указанную сумму мужчина должен был передать через двух посредников, являющихся знакомыми чиновника, - рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Спустя полгода, в октябре 2020-го, один из предполагаемых сообщников подозреваемого сказал представителю фирмы, что сумма взятки увеличилась до 750 тысяч рублей, треть из них посредник планировал оставить себе как вознаграждение.

Деньги фирма полностью передала, а когда сообщники отдавали полмиллиона бывшему замглавы Невинномысска, их задержали сотрудники УФСБ РФ по Ставропольскому краю.

Суд заключил фигуранта под стражу на два месяца. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ "Получение взятки в крупном размере", мужчине может грозить лишение свободы на срок до 12 лет. Против посредников завели дело по части 3 статьи 291.1 "Посредничество во взяточничестве".