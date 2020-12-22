В Ленобласти задержали мужчину, заставлявшего инвалида просить милостыню

В Ленинградской области задержан 25-летний мужчина, который подозревается в том, что похитил инвалида и заставлял его попрошайничать. Следователи уверены: мужчина действовал не один.

Как сообщают в Следственном комитете по Ленинградской области, инвалида спасла неравнодушная женщина. Она подошла к мужчине, когда он в очередной раз стоял на паперти, и спросила, может ли она ему помочь. Тогда инвалид рассказал, что его силой удерживают в студии в Новом Девяткино.

Женщина обратилась в полицию и по адресу выехали сотрудники полиции. В момент освобождения мужчина был в студии один. Он жил в довольно спартанских условиях, а по всей студии были разбросаны пакеты с мелочью. Их забирали "хозяева".

Сейчас задержан один из предполагаемых участников группы. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. В региональном СК не скрывают, что будут ходатайствовать об аресте подозреваемого.