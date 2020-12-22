В Петербурге возбудили дело из-за тушения Вечного огня снегом

В Санкт-Петербурге полиция возбудила уголовное дело по факту инцидента с Вечным огнем на Марсовом поле.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в ночь 17 декабря в полицию Центрального района города поступило заявление о том, что кто-то потушил Вечный огонь на мемориале "Борцам Революции". Вскоре выяснилось, что за пятнадцать минут до полуночи пламя засыпали снегом двое неизвестных, они скрылись с места происшествия.

Проблему с Вечным огнем удалось решить быстро - через некоторое время он уже снова горел.

Злоумышленники разыскиваются. В отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения" (часть 1 статьи 244 Уголовного кодекса РФ).

Недавно похожий случай имел место в Красносельском районе Петербурга - там Вечный огонь забросали снежками две тринадцатилетние девочки.