При ФК "Ростов" создадут женскую футбольную команду. Играть девушки будут в Суперлиге-2021 - чемпионате России. Кроме того, на базе академии желто-синих запланировано создание женских молодежных и юношеских команд.

Как сообщает пресс-служба ФК "Ростов", женская команда будет базироваться и тренироваться в Новошахтинске, а домашние игры девушек будут проходить в Ростове-на-Дону.

"Главным тренером команды будет назначена Наталья Карасева, экс-главный тренер ЖФК "Дончанка", - говорится в сообщении.

Отметим, что Наталья Карасева в прошлом игрок национальной сборной России и выступала на чемпионате мира 1999 года, где забила гол в матче против Японии.