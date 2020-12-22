В Ростове скончался автор скульптуры "Тачанка" Анатолий Скнарин

В Ростове-на-Дону на 81-м году жизни скончался скульптор и заслуженный художник России Анатолий Скнарин. Создатель одного из символов донской столицы - скульптурной композиции "Тачанка" - умер ночью 21 декабря.

"Я лично знакома с Анатолием Андреевичем, и для меня сообщение о его уходе из жизни стало большой неожиданностью. Примерно два месяца назад мы встречались на одной из выставок, и он поразил меня своей бодростью и импозантностью, а теперь его не стало", - рассказала "РГ" художник Елена Мартенс.

Похоронят известного скульптора на его родине - в Ростове-на-Дону. Время и место обсуждают родные и близкие.

Анатолий Скнарин родился 10 июля 1940 года. Учился в Ростовском художественном училище имени Грекова, а позже закончил Московский государственный академический художественный институт имени Сурикова. С 1999 года руководил региональным отделением Союза творческих художников России.

За более чем 40 лет творческой деятельности неоднократно отмечался различными наградами, в том числе дипломами Совета Министров РСФСР. Однако всемирную известность и любовь ростовчан ему принесли его скульптуры. Установленная в 1977 году на въезде в Ростов-на-Дону "Тачанка", памятник участникам стачке 1902 года, "Ростовчанка", "Не вернувшимся с войны казакам", шары-светильники на Пушкинской и многие другие работы.