В Сочи проводников задержали за контрабанду сигарет

Сотрудники следственной части СУ УВД по Сочи совместно с коллегами УФСБ России по Краснодарскому краю задержали троих подозреваемых в контрабанде табачной продукции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Установлено, что злоумышленники в возрасте от 53 до 59 лет, являясь проводниками пассажирского поезда, незаконно перевезли через Таможенную границу Евразийского экономического союза с территории соседней республики в Россию примерно 20 тысяч пачек сигарет на общую сумму около 2,5 миллиона рублей, спрятав табачную продукцию в вагонах состава.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 200.2 УК РФ "Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий". Фигурантам грозит до двенадцати лет лишения свободы. Они находятся под стражей.