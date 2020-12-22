В Волгодонске суд вынес приговор по делу о хищении на 1 млрд рублей

В Ростовской области Волгодонский районный суд в отношении бывшего заместителя генерального директора АО "Энергия".

- В ходе судебного разбирательства было установлено, что с августа 2016 года по январь 2018 года, подсудимый безвозмездно приобрел право на имущество организации и похитил деньги и ценные бумаги на сумму более 1 миллиарда рублей, - сообщила "РГ" пресс-секретарь прокуратуры Ростовской области Елизавета Комахидзе.

Учитывая масштаб совершенного преступления обвинение по уголовному делу утверждал заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь.

Суд согласился с доводами обвинения и приговорил подсудимого к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей.