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22.12.2020 20:43
Рубрика: Происшествия

В Волгодонске суд вынес приговор по делу о хищении на 1 млрд рублей

Текст: Николай Грищенко

В Ростовской области Волгодонский районный суд в отношении бывшего заместителя генерального директора АО "Энергия".

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- В ходе судебного разбирательства было установлено, что с августа 2016 года по январь 2018 года, подсудимый безвозмездно приобрел право на имущество организации и похитил деньги и ценные бумаги на сумму более 1 миллиарда рублей, - сообщила "РГ" пресс-секретарь прокуратуры Ростовской области Елизавета Комахидзе.

Учитывая масштаб совершенного преступления обвинение по уголовному делу утверждал заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь.

Суд согласился с доводами обвинения и приговорил подсудимого к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей.

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