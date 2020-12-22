Декан ВолгГТУ Сергей Леденев скончался от коронавируса

На 57-м году жизни скончался декан Волгоградского государственного технического университета, кандидат химических наук Сергей Леденев.

Как сообщает KP.Ru, причиной смерти ученого стал коронавирус.

По информации пресс-службы вуза, в 1989 году Сергей Леденев защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата химических наук на тему "Синтез и свойства органических и кремнийорганических пероксидов".

"Сергея Михайловича отличало большое трудолюбие и пытливый ум исследователя: на его имя зарегистрировано 27 патентов в сфере химической технологии и полимерных материалов, множество других научных публикаций", - говорится в официальном сообщении.

Леденев руководил Кировским вечерним факультетом Волгоградского технического университета на протяжении 19 лет. Научный коллектив учебного заведения выражает глубокие соболезнования семье декана.