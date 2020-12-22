На челябинский бар подали в суд из-за концерта Михаила Шаца

Стендап-бару на челябинской Кировке грозят серьезные неприятности из-за концерта комика Михаила Шаца, состоявшегося в понедельник 21 декабря. Учреждение нарушило распоряжение правительства о запрете любых зрелищно-развлекательных мероприятий, сообщили во вторник в региональном минкульте.

- Проведение подобных мероприятий допускается при условии согласования с министерством культуры Челябинской области, однако ни владельцы заведения, ни организаторы концерта за разрешением не обращались, - пояснил министр культуры региона Алексей Бетехтин.

Роспотребнадзор уже известили о "ряде нарушений" при организации и проведении этого концерта. Теперь заведение ждет судебное разбирательство.

Стоит отметить, что за нарушение введенных в регионе ограничений бару грозит наказание от штрафа до приостановки работы. Ранее он уже попадал под прицел регионального оперативного штаба из-за нарушения запрета на курение кальяна.