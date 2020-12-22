Работники АО "Ямалкоммунэнерго" получили награды Минэнерго

Новости

Путин продлил скидку на госуслугах на два года 17:49
Минск: Макей рассказал об ответных мерах на третий пакет санкций ЕС 17:10
Минобрнауки вместе с вузами определит условия снижения платы за обучение 17:10
Минздрав: Более 52 тысяч россиян участвуют в вакцинации от коронавируса 17:09
Главную елку страны нарядили к Новому году 16:56
Мурашко: Регионы достаточно обеспечены койками для пациентов с COVID-19 16:55
В Москве открылась новая выездная служба Центра паллиативной помощи 16:55
Япония запретит въезд пассажиров из Великобритании 16:54
Экипажи Ту-95МС провели воздушное патрулирование с летчиками КНР 16:46
В Воронеже предложили выкупить и установить пугающий памятник Аленке 16:45
В Сколково презентовали новые цифровые решения для врачей 16:41
Мишустин сообщил о 60 млрд рублей на выплаты медработникам 16:39
В МЧС рассказали о причине пожара на комсомольском НПЗ 16:33
Путин продлил рассрочку для пострадавшего от пандемии малого бизнеса 16:26
Врач посоветовала отказаться от Деда Мороза и Снегурочки на Новый год 15:57
В Комсомольске-на-Амуре загорелся нефтеперерабатывающий завод 15:55
В России могут ужесточить ответственность для неплательщиков алиментов 15:54
На стадионе "Фишт" установили елку из футбольных мячей 15:42
Российский актер Алексей Гуськов попал в украинский "черный список" 15:41
Липецкие и уральские школьники собрали рекордное количество макулатуры 15:28
Профсоюзы Беларуси осудили санкции Евросоюза 15:27
Сергей Маковецкий победил коронавирус 15:25
В Китае назвали лучших переводчиков с русского языка 15:20
Москвичей из-за COVID-19 просят отмечать Новый год дома 15:18
В Башкирии суд оставил в силе приговор супругам, укравшим 25 млн рублей 15:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 21 по 27 декабря
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 21 по 27 декабря
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
22.12.2020 16:55

Работники АО "Ямалкоммунэнерго" получили награды Минэнерго

Сегодня, 22 декабря 2020 года, ровно 100 лет как был принят план Государственной электрификации России.
Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго" Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго"
Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго"

В далеком 1966 году Указом Президиума Верховного Совета СССР в память о важнейшем событии был установлен праздник - День Энергетика. В честь профессионального праздника руководство АО "Ямалкоммунэнерго" отметило трудовой вклад коллектива в деятельность компании и в развитие коммунального комплекса Ямала. 237 работника получили "Почетные грамоты" и "Благодарственные письма" от компании. Отмечены благодарностями и почетными грамотами губернатора Ямала и Законодательного собрания ЯНАО девять энергетиков.

"Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем энергетика! Безусловно, ваши профессиональные компетенции, опыт и преданность делу - основа благополучия северян, надёжной работы предприятий и учреждений, эффективного благоустройства наших городов и посёлков - поздравил ямальских энергетиков губернатор региона Дмитрий Артюхов. - Благодарю вас за самоотверженный труд, весомый вклад в обеспечение энергобезопасности и комфорт жителей арктического региона. Уверен, вы и в дальнейшем будете успешно решать масштабные задачи по наращиванию энергетического потенциала и модернизации сетевого хозяйства Ямала. Желаю всем крепкого здоровья и успехов, гармонии и уюта в домах, благополучия в семьях!"

Первый заместитель Председателя Законодательного Собрания ЯНАО Алексей Ситников на кануне праздника присоединился к поздравлению энергетиков Ямальской Арктики, пожелал новых производственных свершений, крепкого здоровья, благополучия в семьях. Кроме того, заметил: "Вы достойно справляетесь с поставленными задачами, главные из которых - строительство и модернизация мощностей и сетевой инфраструктуры, внедрение энергоэффективных и экологичных технологий".

Работу АО "Ямалкоммунэнерго" оценило руководство ямальского профильного ведомства. Департамент энергетики, тарифной политики и ЖКХ ЯНАО наградил благодарностями троих работников - инженеров и руководителя диспетчерской службы.

Самые значимые поздравления для каждого работника компании - это слова и пожелания жителей Ямала. Главы муниципальных образований и городских (районных) дум наградили тринадцать энергетиков.

"Каждый работник "Ямалкоммунэнерго" - пример настоящей команды профессионалов, которая в любую погоду и время суток добросовестно выполняет свою работу. Сфера коммунальной энергетики, в которую мы каждый день вкладываем свою энергию, силу, знания, опыт, труд - является опорой и залогом развития нашего необъятного Ямала, - отметил Максим Пономарев, исполнительный директор АО "Ямалкоммунэнерго", поздравляя коллектив с праздником.

Впервые высокую оценку Министерства энергетики Российской Федерации получили 12 работников компании. Среди награждаемых операторы котельных, машинист (кочегар) котельной, слесари, киповцы из разных филиалов АО "Ямалкоммунэнерго".

Сайт компании www.yamalkomenergo.ru

Материал предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго".

В регионах Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы УрФО Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО

Главное сегодня

Попова: В России британский штамм коронавируса не обнаружен
Путин подписал закон о праве экс-президента на пожизненное сенаторство
Собянин не обещает в Москве ни новых ограничений, ни послаблений
Госдума запрещает финансирование митингов из-за рубежа
МИД РФ ответил на антироссийские санкции ЕС