Работники АО "Ямалкоммунэнерго" получили награды Минэнерго

Сегодня, 22 декабря 2020 года, ровно 100 лет как был принят план Государственной электрификации России.

В далеком 1966 году Указом Президиума Верховного Совета СССР в память о важнейшем событии был установлен праздник - День Энергетика. В честь профессионального праздника руководство АО "Ямалкоммунэнерго" отметило трудовой вклад коллектива в деятельность компании и в развитие коммунального комплекса Ямала. 237 работника получили "Почетные грамоты" и "Благодарственные письма" от компании. Отмечены благодарностями и почетными грамотами губернатора Ямала и Законодательного собрания ЯНАО девять энергетиков.

"Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем энергетика! Безусловно, ваши профессиональные компетенции, опыт и преданность делу - основа благополучия северян, надёжной работы предприятий и учреждений, эффективного благоустройства наших городов и посёлков - поздравил ямальских энергетиков губернатор региона Дмитрий Артюхов. - Благодарю вас за самоотверженный труд, весомый вклад в обеспечение энергобезопасности и комфорт жителей арктического региона. Уверен, вы и в дальнейшем будете успешно решать масштабные задачи по наращиванию энергетического потенциала и модернизации сетевого хозяйства Ямала. Желаю всем крепкого здоровья и успехов, гармонии и уюта в домах, благополучия в семьях!"

Первый заместитель Председателя Законодательного Собрания ЯНАО Алексей Ситников на кануне праздника присоединился к поздравлению энергетиков Ямальской Арктики, пожелал новых производственных свершений, крепкого здоровья, благополучия в семьях. Кроме того, заметил: "Вы достойно справляетесь с поставленными задачами, главные из которых - строительство и модернизация мощностей и сетевой инфраструктуры, внедрение энергоэффективных и экологичных технологий".

Работу АО "Ямалкоммунэнерго" оценило руководство ямальского профильного ведомства. Департамент энергетики, тарифной политики и ЖКХ ЯНАО наградил благодарностями троих работников - инженеров и руководителя диспетчерской службы.

Самые значимые поздравления для каждого работника компании - это слова и пожелания жителей Ямала. Главы муниципальных образований и городских (районных) дум наградили тринадцать энергетиков.

"Каждый работник "Ямалкоммунэнерго" - пример настоящей команды профессионалов, которая в любую погоду и время суток добросовестно выполняет свою работу. Сфера коммунальной энергетики, в которую мы каждый день вкладываем свою энергию, силу, знания, опыт, труд - является опорой и залогом развития нашего необъятного Ямала, - отметил Максим Пономарев, исполнительный директор АО "Ямалкоммунэнерго", поздравляя коллектив с праздником.

Впервые высокую оценку Министерства энергетики Российской Федерации получили 12 работников компании. Среди награждаемых операторы котельных, машинист (кочегар) котельной, слесари, киповцы из разных филиалов АО "Ямалкоммунэнерго".

Сайт компании www.yamalkomenergo.ru

Материал предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго".