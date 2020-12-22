Свердловский омбудсмен предложила вывести из тени работные дома для бездомных

Новости

В Петербурге отпустили подозреваемого в убийстве биолога Каганского 20:48
В Волгодонске суд вынес приговор по делу о хищении на 1 млрд рублей 20:43
Экс-тренер "Спартака" Каррера уволен из АЕКа 20:38
Президент Беларуси утвердил прогнозы развития страны на будущий год 20:38
Фильм Ренаты Литвиновой вошел в конкурс Роттердамского кинофестиваля 20:27
В Хакасии возбудили дело из-за истязаний в многодетной семье 20:12
В Москве вооруженный мужчина ворвался в здание Western Union 20:09
МИД РФ: Россия дополнительно направила в ЦАР 300 инструкторов 20:08
Документ об инвалидности станет электронным с 1 января 19:50
Названы победители олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior 19:37
"Газпром" рассчитал цену газа для Европы на следующий год 19:32
Владеющая Джеймсом Бондом и Рокки студия MGM ищет, кому бы продаться 19:29
Госдума рассмотрит проект о праве президента РФ вновь претендовать на два срока 19:18
Эксперт пояснила, нужно ли вакцинироваться людям с антителами к COVID-19 18:54
СМИ: Мутация коронавируса была обнаружена в Болгарии еще в апреле 18:45
Петербурженка потребовала от McDonalds 72 миллиона рублей за шум 18:41
ВОЗ озабочена снижением эффективности ПЦР-тестов на коронавирус 18:41
Умер знаменитый французский актер Клод Брассёр 18:22
Всего 1 процент россиян проведет новогодние каникулы за границей 18:19
В Новосибирске похитили драгоценные камни на 575 млн рублей 18:09
Названы дата и место похорон автора "Ну, погоди!" Курляндского 18:07
Путин подписал закон о переносе срока предустановки российского ПО 18:02
Назван город с самым дешевым салатом оливье 18:00
Роспотребнадзор отмечает признаки стабилизации коронавируса 17:57
Путин подписал закон о внесудебном аннулировании сертификатов на товары 17:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
Корреспондент "РГ" проверяет на себе вакцину от ковида
Корреспондент "РГ" проверяет на себе вакцину от ковида
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
22.12.2020 20:26
Рубрика: Экономика

Бизнес на бомжах

Свердловский омбудсмен предложила вывести из тени работные дома для бездомных
Текст: Елена Мационг (Екатеринбург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 289(8343)
Каждый из нас не раз видел на остановках и вокзалах объявления: "Работа, жилье, зарплата каждую неделю". "Помощь попавшим в трудную ситуацию", "Даем работу, восстанавливаем документы". Но мало кто догадывался, что эти обещания чаще всего - пустые. И приводят людей в нелегальные работные дома. Здесь делают бизнес как раз на тех, кому хуже некуда, - на бомжах, мигрантах, бывших заключенных и других потерявшихся в этой жизни людях.
В Свердловской области открыли для бездомных 30 модулей. Можно поесть, помыться, но жить - только 5 дней. Фото: Татьяна Андреева/РГ В Свердловской области открыли для бездомных 30 модулей. Можно поесть, помыться, но жить - только 5 дней. Фото: Татьяна Андреева/РГ
В Свердловской области открыли для бездомных 30 модулей. Можно поесть, помыться, но жить - только 5 дней. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова предложила закрыть такие работные дома и помочь легализоваться тем, кто действительно готов защищать всех этих несчастных.

Фото: iStock
Эксперты перечислили самые востребованные в 2021 году профессии

Что такое "работные дома", на Урале многие узнали после того, как недавно в Екатеринбурге пропал 47-летний таксист. Больше месяца его искали волонтеры и полиция. И нашли в одном из таких работных домов без телефона, документов и денег. Как туда попал - сам не помнит. Работал за еду, ночлег и сигареты.

"Работные дома", "дома трудолюбия", "рабочие дома" - названий у них много. В них собирают бездомных, дают им койко-место, кормят, а за это бродяги работают. Иногда получают небольшие деньги.

Есть среди обитателей таких домов бродяги "по призванию", алкоголики и наркоманы. Но не только они. Таксист, которого всем миром искали в Екатеринбурге, развелся с женой, жил с отцом. Думал наладить жизнь, отправился в большой город на заработки. Проработал пару дней и запил. Уснул на остановке. Мог и замерзнуть...

Случай, конечно, не уникальный. Но именно он послужил толчком жаркой дискуссии в Екатеринбурге, результатом которой стало предложение легализовать "дома трудолюбия".

В этой сфере много чего намешано. Есть организации, которые действуют из благородных побуждений. Но и немало тех, кто делает бизнес на бездомных. Татьяна Мерзлякова считает: если этот сектор вывести из тени, проблема решится сама собой. Легальные организации будут платить налоги, давая бездомным работу и кров на законных основаниях. Остальные надо закрывать. И чем раньше, тем лучше. Поскольку только легальные организации действительно могут помочь.

Фото: Cyano66 / Istock
Россиянам предложили доплачивать за ненормированный рабочий день

Юрия Потапенко в Екатеринбурге знает каждый бомж, а также мэр, губернатор и свердловский омбудсмен. Как он откровенно признается, "я сам бывший бомж и заключенный". 21 год назад создал первую в городе биржу труда для бездомных. Сейчас это "Бюро помощи гражданам". И сегодня он, пожалуй, как никто другой знает рынок труда для бездомных.

- В большинстве случаев это обыкновенный и жестокий лохотрон, - говорит Потапенко. - Пользуются тем, что пойти этим людям некуда. К примеру, без документов на работу не возьмут, а чтобы их восстановить, нужны деньги. Пособий на это не положено. А в подворотне таких бродяг уже ждут "доброжелатели" из работного дома.

"Таких бродяг", по данным Общественной палаты Свердловской области, в регионе 14 тысяч. За 21 год через Бюро помощи прошло почти десять тысяч человек. Подняться со дна, начать работать, завести собственные семьи, по статистике, которую ведет Юрий, удалось каждому пятому. В "Бюро Потапенко" бездомным дают место в общежитии, оплачиваемую работу, кормят и помогают восстановить документы.

А что в нелегальных работных домах? Их примерно 18 в городе, по словам Юрия Потапенко. В каждом живут и работают от 20 до 40 человек. Как правило, держатели дома снимают большой коттедж за 70 тысяч в месяц. Берут строительный подряд тысяч на 15-20 на человека. Выходит, около 600-700 тысяч, прикидывает Потапенко, на питание - 200 тысяч, чистый доход за месяц 400-500 тысяч. Никаких налогов, соцвыплат и прочих "заморочек".

Хозяева одного нелегального работного дома могут за месяц получать доход до полумиллиона рублей, эксплуатируя бесправных бездомных людей

Знают ли о работных домах в полиции? Да. Но для проверки частных владений необходимо заявление, что там происходит что-то противозаконное. А кто их напишет? В аппарат омбудсмена бездомные иногда обращаются, но больше по поводу медпомощи и с просьбой восстановить документы. Да и в мэрию бомж не пойдет.

Надо наладить реальную помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, резюмирует Татьяна Мерзлякова. Как это ни парадоксально, но нынешние нелегальные работные дома стали уродливой альтернативой государственной системе помощи.

С омбудсменом согласен и "бывший бомж" Юрий Потапенко: "Я только за! Если это будут честные организации, которые никто не "крышует", где никого не бьют, не заставляют работать за дешевую еду. И они будут взаимодействовать с госструктурами при оформлении документов, в оказании правовой помощи бездомным".

В регионах Экономика Работа Занятость Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Рынок труда

Главное сегодня

Попова: В России британский штамм коронавируса не обнаружен
Путин подписал закон о праве экс-президента на пожизненное сенаторство
Собянин не обещает в Москве ни новых ограничений, ни послаблений
Госдума запрещает финансирование митингов из-за рубежа
МИД РФ ответил на антироссийские санкции ЕС
В Роспотребнадзоре напомнили правила покупки сладостей
Эксперты назвали топ-8 перспективных профессий будущего