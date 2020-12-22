Челябинская прокуратура назвала причины срыва сроков сдачи набережной

После публикации "Путь к долгострою" в "РГ" прокуратура организовала проверку срыва сроков обустройства пешеходной набережной реки Миасс в Челябинске. Выводы оказались неутешительными для мэрии - подрядчику, ведущему главную стройку города, не создали необходимых условий для проведения работ в установленные контрактом сроки, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Как рассказала представитель ведомства Наталья Мамаева, к началу строительства мэрией не были получены разрешения на проведение работ в охранной зоне реки Миасс и пользование водным объектом. С их оформлением затянули чиновники управлением дорожного хозяйства. Кроме того, уже в ходе работ возникла необходимость в корректировке исходной проектной документации по благоустройству набережной с последующим прохождением государственной экспертизы.

- К причинам отставания также можно отнести длительное согласование переустройства сетей с их собственниками, вопроса строительства ливневой канализации, - пояснила пресс-секретарь. - Были и непредвиденные обстоятельства: в связи с обнаружением элемента исторического объекта работы приостанавливались по предписанию Государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области.

По результатам проверки в адрес градоначальницы Наталья Котовой направлено официальное представление о выявленных нарушениях. По результатам его рассмотрения предстоит решить вопрос о дальнейшем строительстве - скорее всего сроки окончания контракта будут перенесены.

Виновных должностных лиц администрации города привлекут к дисциплинарной ответственности, отметили в прокуратуре.