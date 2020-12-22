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22.12.2020 20:03
Рубрика: Происшествия

Осужденному уральской колонии добавили срок за героин в трусах

Текст: Екатерина Призова

Заключенному колонии в Свердловской области пытались передать наркотики. Причем, не совсем обычным способом: зачастую "запрещенку" прячут в продукты питания или средства связи, в данном же случае ее обнаружили в нижнем белье.

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"Сотрудники ивдельской колонии ИК-63 вместе с офицерами управления собственной безопасности ГУФСИН и полицейскими при проверке оперативной информации обнаружили в бандероли трусы, которые были пропитаны наркотиком", - сообщил пресс-секретарь регионального ФСИН Александр Левченко.

Исследование показало, что в резинке нижнего белья был героин общей массой 1,58 грамма. "Отбывая наказание, осужденный решил приобрести наркотическое средство, о чем договорился со своим знакомым из Московской области", - говорится в сообщении правоохранительного ведомства.

Ивдельский суд назначил фигуранту год и четыре месяца лишения свободы. Плюс к неотбытому еще сроку окончательное наказание составило семь с половиной лет в колонии особого режима.

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