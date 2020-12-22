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22.12.2020 08:36
Рубрика: Происшествия

Жителя Югры обвинили в изнасиловании за отказ купить продукты

Текст: Татьяна Воробьева

Жительница Урая обвиняется в ложном доносе: 46-летняя женщина заявила, что ее изнасиловал знакомый, хотя на самом деле он преступления не совершал.

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Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета ХМАО-Югры, утром 9 июля фигурантка пришла в полицию. Она была нетрезвой. По ее словам, накануне ночью она подверглась насилию со стороны приятеля. Женщину предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, но она тем не менее написала заявление.

"В ходе проверки следов насилия на теле заявительницы не было найдено, кроме того, мужчина, которого она обвиняла, во время предполагаемого насилия находился в другом месте", - пояснили в СК.

Югорчанка обвинили знакомого из мести: он отказался купить за свой счет продукты питания и привезти ей их на дом.

Таким образом жительнице Урая предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос). Расследование продолжается.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО

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