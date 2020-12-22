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22.12.2020 05:09
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор: Эпидпороги по ОРВИ превышены в 32 регионах страны

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 32-х субъектах России. Об этом рассказали специалисты Роспотребнадзора.

Фото: iStock
В Петербурге создана единая вакцина от гриппа и коронавируса

На территориях с превышением порогов заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями чаще всего за помощью в медикам обращается взрослое население, говорится в сообщении на сайте ведомства.

В регионах продолжается вакцинация. По данным Роспотребназдора, более 83 миллионов человек (83,14 млн) уже сделали прививку от гриппа. В процентном соотношении это больше половины населения страны (56,7%). Эпидемиологи внимательно следят за ситуацией в стране: если COVID-19 наложится на грипп, это добавит сложностей всем. Именно поэтому специалисты призывают пройти вакцинацию, защитив свой организм от серьезных осложнений, которые вызывает грипп.

В России освоили выпуск современной квадривалентной вакцины, защищающей сразу от четырех штаммов вируса гриппа, - ее применение рекомендовано ВОЗ. В этом году поставки этой вакцины были увеличены на 40% по сравнению с 2019 годом и составили 7,5 миллиона доз.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор

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