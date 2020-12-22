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22.12.2020 03:12
Рубрика: В мире

Самая населенная провинция Канады ужесточит ограничения из-за COVID-19

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Онтарио - самая населенная провинция Канады - с 26 декабря вводит жесткие ограничения в связи с коронавирусом. Информация появилась на сайте провинции.

Фото: AP Photo/Haraz N. Ghanbari
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Начиная с субботы власти рекомендуют жителям как можно больше времени проводить дома, чтобы свести к минимуму общение и, как следствие, передачу вируса. Утоняется, что новые меры призваны помочь также разгрузить медицинские центры, пишет РИА Новости.

На ближайшее время власти Онтарио отменяют все публичные мероприятия. Ограничивают число людей, которые могут собираться вместе на улицах до десяти человек. Рестораны продолжат работать только на вынос. Сохранится и дистанционное обучение. Зимние школьные каникулы, которые в Онтарио начались 21 декабря, будут продлены для учеников младших классов до 11 января, а для старшеклассников - до 25 января.

За последние сутки в провинции Онтарио зарегистрировано 2 тысячи 123 человека с коронавирусом, скончались 17 пациентов. Всего в Канаде положительный тест на вирус SARS-CoV-2 получили 517 тысяч 658 человек. Данные публикуют специалисты Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику заболеваемости в стране и мире.

В мире Северная и Центральная Америка Канада Пандемия коронавируса COVID-19

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