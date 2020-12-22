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22.12.2020 12:40
Рубрика: Власть

Сенатор: Вводить отдельную статью за "травлю в Сети" нецелесообразно

Текст: Владимир Емельяненко

Нужно широкое общественное обсуждение темы ужесточения наказания за оскорбления и угрозы в интернете, в первую очередь в отношении детей. Об этом заявила сенатор, зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

"В речевое понятие "травля в Сети" или кибербуллинг, с точки зрения права, входит целый комплекс противоправных действий - оскорбление, шантаж, клевета, угроза, - заметила Ирина Рукавишникова. - За каждое из этих действий в законодательстве уже предусмотрена административная или уголовная ответственность. Таким образом, вводить какую-либо отдельную статью за "травлю в Сети" в действующее российское законодательство нецелесообразно". При этом сенатор обратила внимание на то, что речь должна вестись "о квалифицированном подходе к возможности ужесточения ответственности за подобные действия, прежде всего, в киберпространстве и в отношении несовершеннолетних".

Кому нужен цифровой кодекс против буллинга

Рукавишникова напомнила, что недавно в парламент внесен законопроект, который предлагает ужесточить уголовную ответственность за клевету именно в интернете. Она обратила внимание на то, что именно это вопрос заслуживает внимания. "Во-первых, все указанные деяния во Всемирной паутине происходят публично. Во-вторых, клеветническая информация, как правило, распространяется среди неограниченного круга лиц за счет репостов. В-третьих, растиражированную таким образом противоправную информацию в Сети впоследствии практически невозможно полностью удалить", - отметила Рукавишникова.

По ее мнению, даже если первоисточник клеветы добровольно удалит ее или будет заблокирован, "то он не несет никакой ответственности за многочисленные перепечатки обнародованной им ложной информации". Другими словами, последствия преступления в Сети долгосрочны и тяжелы для пострадавшей стороны. И требуют правового преследования.

Справка "РГ"

В ноябре 2020 года в Совет Федерации направлен законопроект, который предусматривает внесение в Кодекс РФ об административных правонарушениях и УК РФ новых статьей о травле несовершеннолетних в Сети. Он предусматривает поправки в федеральный закон о защите детей от вредной информации. В частности, разработчики считают необходимым отнести к перечню видов информации, причиняющей вред здоровью детей и запрещенной для распространения среди них, информацию, содержащую угрозы, шантаж, оскорбления, клевету и иные сведения, унижающие человеческое достоинство детей и их близких.

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