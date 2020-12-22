"Союзмультфильм" продал "Простоквашино" китайцам

Анимационные ленты "Союзмультфильма", созданные на студии за последние десять лет, теперь появились и на Xiaomi - крупнейшем азиатском видеосервисе.

"Коллекция из 82 авторских короткометражных картин теперь доступна на территории Китая. В их числе - призеры национальных и международных фестивалей - "Морошка", "Два трамвая", "Виват, мушкетеры!", "Доброе сердце" и многие другие", - перечислила пресс-служба компании.

Кроме того, передает ТАСС, китайский дистрибьютор приобрел права на показ сериалов "Простоквашино", "Приключения Пети и Волка" и "Пластилин" - сроком на три года. При этом их, естественно, дублируют на китайский.

Соответствующее соглашение было заключено год назад. Эксклюзивным дистрибьютором коллекции нашей студии на азиатском рынке стала компания Beijing Joy Culture Media.

"Китайские зрители традиционно в числе поклонников российской анимации, и мы очень признательны такому зрительскому вниманию", - заявила председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева. При этом она заверила, что стороны намерены и далее поддерживать и развивать сотрудничество.