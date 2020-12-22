Постановление администрации Тамбовской области от 18 декабря 2020 года № 1044 "О внесении изменения в постановление администрации области от 17.03.2020 № 193 "О введении режима повышенной готовности в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тамбовской области"

Администрация области постановляет:

1, Внести в постановление администрации области от 17.03.2020 № 193 "О введении режима повышенной готовности в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тамбовской области" (в редакции от 10.12.2020) следующее изменение:

абзац девятый пункта 4 изложить в следующей редакции:

"на организацию и проведение новогодних и рождественских праздников в дошкольных образовательных организациях, в общеобразовательных организациях и организациях среднего профессионального образования при условии их проведения отдельно для каждой группы (класса), отсутствия родителей и запрета на оказание услуг лицами, осуществляющими деятельность в области исполнительских искусств (подкласс 90.01 ОКВЭД), в области отдыха и развлечений (подкласс 93.2, подгруппы 93.29.2, 93.29.9 ОКВЭД).".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 18.12.2020.

3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет -портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

И.о. главы администрации области О.О.Иванов







