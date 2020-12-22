Новости

На Урале воспитанники детсада получили ожоги от бактерицидной лампы 09:50
Школьники получат аналог популярного видеосервиса для занятий на "удаленке" 09:48
Экс-футболист "Спартака" Промес признался, что был потрясен арестом 09:43
Россия испытала "летающую БМД" с высокоточными ракетами 09:35
Оперштаб: Еще 4798 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:32
Московскому клубу Pravda грозит закрытие на 90 суток за нарушение антиковидных мер 09:21
Два человека погибли в аварии с грузовиком около МКАД 09:08
ВОЗ обнаружила новый штамм коронавируса в Дании, Австралии и Нидерландах 09:02
Тимур Бекмамбетов и Гоша Куценко выпускают новогодний фильм-игру 09:00
Жительница Ставрополья украла деньги у пятерых "женихов" с Камчатки 08:21
В России предложили провести "умную оптимизацию" числа госслужащих 07:58
Россияне выступили против сокращения новогодних каникул 07:57
Вильфанд предупредил москвичей об аномальном атмосферном давлении 07:16
За два месяца в Китае вакцинируют от коронавируса 50 миллионов граждан 06:58
Район посольства США в Багдаде подвергся ракетному обстрелу 06:46
Названа безвредная доза алкоголя в новогоднюю ночь 06:43
Конгресс США продлил финансирование правительства еще на сутки 06:05
Канада приостановит авиасообщение с Великобританией 05:16
CNN: США начали выводить своих военных из Сомали 05:11
Сенат США одобрил новый пакет помощи в связи с COVID-19 05:10
Питоны могут войти в рацион жителей Флориды 04:45
В Роспотребнадзоре рассказали об ограничениях после вакцинации от COVID-19 04:39
День зимнего солнцестояния наступил в России 04:14
Латвия и Финляндия прервали международное сообщение с Великобританией 03:36
В ВОЗ не увидели влияния новой мутации коронавируса на летальность 03:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пол Маккартни выпустил новый альбом
Пол Маккартни выпустил новый альбом
Каким будет необлагаемый доход по вкладам
Каким будет необлагаемый доход по вкладам
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
21.12.2020 09:00
Рубрика: Культура

Тимур Бекмамбетов и Гоша Куценко выпускают новогодний фильм-игру

Текст: Сусанна Альперина
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Нежданно-негаданно, как и положено сюрпризу под Новый Год, Тимур Бекмамбетов в компании с Гошей Куценко объявили о том, что 29 декабря выходит комедия "про карты, деньги и Новый год". Фильм называется "Игрок". Позиционируют его как проект "от создателей "Елок", потому что в нем сыграли герои долгоиграющей кинофраншизы. В главных ролях снялись Гоша Куценко, Мария Шукшина, Александр Робак, звезда сериала "Новенький" Глеб Калюжный и ведущий шоу "Орел и решка" Коля Серга.
Какие фильмы посмотреть в декабре

По сюжету - преподаватель университета Андрей, которого играет Гоша Куценко, хочет в последний день уходящего года наладить семейные отношения и поправить финансовое состояние. Оставшись перед Новым годом без работы, он не знает, как рассказать об этом жене. Андрей решает сыграть в карты, в покер, и сорвать крупный куш. Но вдруг понимает, что на кону больше, чем деньги: отношения c женой, карьера лучшего друга (Александр Робак), будущее сына (Глеб Калюжный) и даже бизнес незнакомого человека (Коля Серга).

"Игрока" решили не отдавать ни одному видеосервису. Его выпускают на специальной интерактивной платформе igra.film. Потому что проект интерактивный. Это означает, что зрители смогут сыграть вместе с главными героями и принять участие в розыгрыше новогодних подарков. Главный приз - новогоднее путешествие на Занзибар. Смотреть фильм все новогодние праздники можно будет бесплатно. Фильм снят в формате screenlife, когда действие разворачивается на экране компьютера главного героя. Тимур Бекмамбетов и Гоша Куценко - авторы идеи и продюсеры проекта.

"Под Новый год мы ищем ответ на извечный русский вопрос: как стать счастливым и где взять много денег? Мне кажется, мы сняли очень веселый и очень честный ответ на этот вопрос. Мы исследуем все радости и неудачи русского человека в погоне за легкими деньгами и показываем, чему самому главному нас может научить уходящий 2020-й год", - рассказывает о фильме-игре Гоша Куценко.

"Игрок" - это не просто продолжение традиций народного новогоднего кино, заложенных альманахом "Елки", первая серия которого вышла десять лет назад. ...Мы заложили разные игровые механики внутри кино. Мы хотим отрефлексировать все перемены, которые принес нам этот год, и оставить надежду, что под конец года всем нам может повезти", - говорит Тимур Бекмамбетов.

Выходит новый фильм Вуди Аллена
Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

В Роспотребнадзоре рассказали об ограничениях после вакцинации от COVID-19
В России предложили провести "умную оптимизацию" числа госслужащих
ВОЗ обнаружила новый штамм коронавируса в Дании, Австралии и Нидерландах
Эксперты перечислили самые востребованные в 2021 году профессии
Курс биткоина обновил очередной исторический максимум
Названы самые популярные российские актеры и актрисы года
В России вышла книга, переведенная роботом