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Умер актер, режиссер "Цветика-семицветика" Борис Бушмелёв

Новости
    22.12.2020, 21:37
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Советский, российский режиссер, сценарист и актер Борис Бушмелёв скончался в возрасте 83 лет. Сообщение об этом появилось на сайте Союза кинематографистов Российской Федерации.

"Не стало нашего друга и коллеги, режиссера игрового кино, сценариста, художника Бушмелёва Бориса Геннадиевича. Приносим соболезнования родным и близким", - сказано в некрологе.

Борис Бушмелёв родился в 1937 году в Москве. Окончил географический факультет МГУ в 1960-м и режиссерский факультет ВГИКа в 1969-м. С 1968 года работал режиссером-постановщиком т/о "Экран" и на "Мосфильме".

Снял фильмы "Колесо", "Цветик-семицветик" - совместная с Аразяном короткометражная экранизация сказки Катаева, "Страдания молодого Геркулесова", "Вечерний лабиринт", "Зудов, вы уволены!", "Арбатский мотив", "Наш американский Боря", другие.

Автор сценариев к анимационному фильму "Сон автолюбителя" и документальным лентам "Шагал", "Малевич" и "Репин".

Как актер знаком зрителю по незатейливой социальной комедии с Леонидом Куравлевым и Татьяной Пельтцер "Всё для вас".

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