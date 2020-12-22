Умер знаменитый французский актер Клод Брассёр

Именитый актер Клод Брассёр скончался 22 декабря на 85-м году жизни. Печальную для всех поклонников французского кино новость сообщает RTS.

Причина смерти артиста не называется. Представитель актера лишь уточнил, что обошлось без коронавируса и актер мирно отошел в окружении родных.

Клод Брассёр родился в семье актера Пьера Брассёра (Леметр в "Детях райка") и актрисы Одетт Жуаё в 1936 году. Его крестным отцом был Эрнест Хемингуэй.

Успешно занимался автоспортом - в 1983-м вышел победителем ралли-марафона "Париж - Даккар", входил в национальную сборную по бобслею.

Сниматься начал в пятидесятых. Работал у Трюффо, Годара, Лотнера. Среди ролей - "Семь смертных грехов", "Сильные мира", "Ледяная грудь", "И слоны бывают неверны", две части знаменитого "Бума" с Софи Марсо, "Русский дядюшка" - всего более 150 фильмов и сериалов.

В 1977-м и 1980-м годах получал премию "Сезар" - "французский "Оскар". В 2008-м стал кавалером Ордена Почетного легиона.

Похоронен он будет парижском кладбище Пер-Лашез - рядом с отцом.