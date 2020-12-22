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Умерла заразившаяся COVID-19 певица и актриса Кей Ти Ослин

Новости
    22.12.2020, 13:02
Текст:   Олег Усков

Американская певица и автор песен, актриса, звезда кантри Кей Ти Ослин скончалась 21 декабря в Остине на 79-м году жизни.

Как передает Rolling Stone, исполнительница большого шлягера 80's Ladies на протяжении пяти последних лет сражалась с болезнью Паркинсона, а за неделю до смерти у нее была диагностирована коронавирусная инфекция. Информацию подтвердил близкий друг артистки.

Кей Тойнитт Ослин родилась 15 мая 1942 года в Арканзасе. Карьеру начала в составе фолк-трио, единственный записанный альбом которого так и не был выпущен.

В 70-е перебралась в Нью-Йорк, где работала в мюзиклах, в том числе в "Хелло, Долли!" и "Вестсайдской истории". Дебютный сольный альбом выпустила в 1987-м. Пластинка стала "платиновой", как и альбом следующего года. Третий диск певицы взял "золотой" статус.

Ослин стала первой женщиной, завоевавшей главную награду премии Country Music Association Awards - за 80's Ladies.

Снялась в ряде фильмов и сериалов, в том числе в музыкальной комедии с Сандрой Баллок "То, что называется любовью" и ситкоме Вечерняя тень".

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