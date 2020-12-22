В Британии на фоне пандемии вырос спрос на ковры

Британцы стали покупать гораздо больше ковров, передает BBC. Как рассказали в Вустерширском Фонде ковров, "хорошие дивиденды" производителям принесла пандемия.

По мнению продавцов, взлетевший спрос на ковры, который уже сейчас намного превышает предложение, объясняется тем, что за время карантина у людей накопилось слишком много "свободных" денег. "Из-за первого локдауна люди не могли никуда уехать на отдых. Поэтому у них образовался избыток средств", - заявил Кевен Натт, директор одного из магазинов ковров в Дербишире.

Как рассказал мужчина, после завершения первой волны ограничений летом продажи стремительно взлетели до такого уровня, который он не видел за последние 26 лет. И сейчас под Рождество на 30 процентов больше людей интересуются покупкой ковров, чем в предыдущие годы, подсчитал Натт.