В японском отеле вспыхнул пожар

Один человек погиб, еще 11 госпитализированы в результате пожара в японском отеле. По предварительным данным, возгорание произошло из-за утечки газа, сообщает агентство Kyodo.

ЧП произошло в центре города Нагоя на главном острове страны Хонсю. Огонь вспыхнул на подземной парковке одной из гостиниц, где до этого проводили ремонтные работы, пишет ТАСС. Погиб один из рабочих.

Все постояльцы гостиницы эвакуированы. Рядом с ней находится оживленный район с многочисленными ресторанами и офисными зданиями. Специалистам предстоит выяснить причины возгорания.