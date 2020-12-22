В Испании разыграли "Толстяка"

Ради безопасности всех участников розыгрыша проверили на коронавирус, но все равно на сцене они старались соблюдать дистанцию в два метра. Кстати, этого же требовали и организаторы от испанцев, когда они покупали билеты, в итоге очереди представляли собой нечто невообразимое.
На то, чтобы узнать главный выигрышный номер, ушло около трех часов (в прошлом году он выпал всего через восемь минут после начала лотереи). В этом году удачу и существенную сумму денег счастливчикам принес номер 72.897. Формально главный приз составляет 4 миллиона евро. Однако поскольку каждый билет разделен на 10 частей, которые могут быть проданы совершенно разным людям в любой части Испании, победителям обычно достается по 400 тысяч евро. То же самое касается и второго приза (1,25 миллиона), третьего (500 тысяч), двух четвертых (по 200 тысяч), восьми пятых (по 60 тысяч евро), да и всех остальных. В итоге минимальный приз составляет 20 евро. Всего в этом году было разыграно 2,4 миллиарда евро. Призы на сумму меньше или равную 40 тысячам евро в этом году не облагаются налогом.
Впрочем, испанцы участвуют в розыгрыше El Gordo не только ради денег. Считается, что выигрышный билет будет приносить удачу его обладателю весь следующий год.
Согласно опросам, 72 процента испанцев, купивших в этом году лотерейный билет, в случае победы, путь и самой скромной, готовы попытать удачу и в 2021 году. Еще 12 процентов респондентов надеются выплатить долги, 11 процентов намерены вложиться в недвижимость, и лишь 4 процента опрошенных хотят просто побаловать себя. Кстати, 35 процентов испанцев считают лотерею El Gordo лучшим способом разбогатеть. Этот путь к богатству по популярности обходит бизнес и инвестиции.
Стоит отметить, что El Gordo является одной из старейших лотерей в мире. Первый ее розыгрыш состоялся в 1812 году.