В Испании разыграли "Толстяка"

В Испании сегодня состоялся розыгрыш главной национальной лотереи - El Gordo, что переводится как "Толстяк". Впервые в истории в Королевском оперном театре в Мадриде, где по многолетней традиции ученики школы "Сан-Ильдефонсо" называют выпадающие из барабанов номера, не было зрителей. Ограничили даже число журналистов, которые освещали это мероприятие.

Ради безопасности всех участников розыгрыша проверили на коронавирус, но все равно на сцене они старались соблюдать дистанцию в два метра. Кстати, этого же требовали и организаторы от испанцев, когда они покупали билеты, в итоге очереди представляли собой нечто невообразимое.

На то, чтобы узнать главный выигрышный номер, ушло около трех часов (в прошлом году он выпал всего через восемь минут после начала лотереи). В этом году удачу и существенную сумму денег счастливчикам принес номер 72.897. Формально главный приз составляет 4 миллиона евро. Однако поскольку каждый билет разделен на 10 частей, которые могут быть проданы совершенно разным людям в любой части Испании, победителям обычно достается по 400 тысяч евро. То же самое касается и второго приза (1,25 миллиона), третьего (500 тысяч), двух четвертых (по 200 тысяч), восьми пятых (по 60 тысяч евро), да и всех остальных. В итоге минимальный приз составляет 20 евро. Всего в этом году было разыграно 2,4 миллиарда евро. Призы на сумму меньше или равную 40 тысячам евро в этом году не облагаются налогом.

Впрочем, испанцы участвуют в розыгрыше El Gordo не только ради денег. Считается, что выигрышный билет будет приносить удачу его обладателю весь следующий год.

Согласно опросам, 72 процента испанцев, купивших в этом году лотерейный билет, в случае победы, путь и самой скромной, готовы попытать удачу и в 2021 году. Еще 12 процентов респондентов надеются выплатить долги, 11 процентов намерены вложиться в недвижимость, и лишь 4 процента опрошенных хотят просто побаловать себя. Кстати, 35 процентов испанцев считают лотерею El Gordo лучшим способом разбогатеть. Этот путь к богатству по популярности обходит бизнес и инвестиции.

Стоит отметить, что El Gordo является одной из старейших лотерей в мире. Первый ее розыгрыш состоялся в 1812 году.