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22.12.2020 09:57
Рубрика: Общество

Биологическая машина

В КалмГУ эксперты обсудили, как нарастить производство говядины
Текст: Михаил Русин
На базе Калмыцкого госуниверситета прошла Международная научная онлайн-конференция, на которой ученые и эксперты обсудили возможные пути наращивания производства отечественной говядины. КалмГУ для проведения такого мероприятия был выбран неслучайно. В этом году университет отмечает 50 лет. Такой же солидный возраст и у аграрного факультета вуза, где идет подготовка высококвалифицированных зоотехников, технологов, агрономов и ветеринарных врачей. Для животноводов сельскохозяйственной степной республики, в которой, кстати, выведена прославившаяся на весь мир калмыцкая порода КРС, университет с его мощным научным потенциалом уже стал передовой экспертной площадкой. Здесь отрабатываются инновационные технологии в АПК, а исследования калмыцких ученых давно получили признание не только в России, но и за рубежом.

Как отмечает генеральный директор Национального союза производителей говядины Роман Костюк, у Калмыкии огромное племенное поголовье, прекрасная научная база и народ, который с рождения знает, что такое мясное скотоводство. Специалисты из Калмыкии помогут в создании комплексных программ развития мясного скотоводства в других регионах России, заняв пустующие земли и нарастив экспорт как в виде скота и генетических ресурсов, так и в виде уже произведенного мяса. По мнению эксперта, республика сможет правильно воспользоваться этим великолепным конъюнктурным историческим шансом, потому что сейчас главное в отрасли - это скот и люди, умеющие с ним работать. А исследователи КалмГУ уже накопили солидный опыт в этой области.

- Особое значение не только для России, но и для глобального животноводства имеют ресурсы отечественного генофонда сельскохозяйственных животных. Наиболее востребованными оказались аборигенные породы крупного рогатого скота, приспособленного к суровым природно-климатическим и кормовым условиям. А среди КРС мясного направления высокой продуктивностью выделяется именно калмыцкий скот. Это одна из самых многочисленных пород отечественной селекции. Его приобретают не только российские хозяйства, но и Монголия, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Грузия, Киргизия и Азербайджан, - подчеркивает ректор КалмГУ Бадма Салаев.

По словам председателя республиканского Народного хурала (парламента) Анатолия Козачко, калмыцкая мясная порода представляет собой предмет гордости для степной республики и является одним из ее символов. Она хорошо зарекомендовала себя не только в Калмыкии, но и в других регионах. Специалисты уже называют ее совершенной биологическая машиной.

Кстати, недавно исследователи провели сравнительный анализ калмыцкого скота, пригнанного из Внутренней Монголии Китая около 400 лет назад, и монгольских быков, являющихся прародителями этой породы. Как оказалось, условия калмыцких степей и целенаправленное улучшение сделали свое дело: эксперты отметили, что калмыцкая порода преобладает практически по всем показателям. Кроме того, здешний скот успешно используют в создании других пород.

По мнению академика РАН, завкафедрой технологии пищевого производства Волгоградского государственного технического университета Ивана Горлова, это вообще одна из лучших пород. Неслучайно Орвил Фриман, занимавший в 1960-х годах пост министра сельского хозяйства США, заявлял: "Единственное, что я бы хотел приобрести в СССР, - это калмыцкий скот".

Депутат Госдумы, вице-президент национальной ассоциации заводчиков калмыцкого скота Батор Адучиев, считает, что высококачественная говядина должна присутствовать на столе в каждой российской семье. И этого вполне можно добиться, учитывая огромную территорию России и ее запасы неиспользуемых земель. Тем более что для развития животноводства подходят даже те угодья, которые по разным причинам нельзя использовать для растениеводства.

Специалисты отмечают, что принятая в 2017 году программа развития сельского хозяйства должна снизить зависимость России от импортной продукции. Для этого необходимо сделать ставку на новые технологии в племенной продукции, новые высококачественные корма и ветеринарные препараты отечественного производства. И без науки здесь никак не обойтись. Но, подчеркивает председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, принимая подпрограммы в животноводстве, следует учитывать опыт похожих уже действующих подпрограмм в семеноводстве.

Еще один важный вопрос - это генно-модифицированные организмы. В России действует запрет на ввоз племенного ГМО-скота. Но сейчас лаборатории ветнадзора зачастую не могут определить наличие ГМО и обеспечить необходимые фильтры на границах. По мнению специалистов, для этого тоже нужно создавать научные центры. И КалмГУ мог бы стать одним из таких центров в южном округе.

Главный федеральный инспектор Калмыкии Александр Беляев считает, что на базе Калмыцкого университета следует создать научный центр развития калмыцкой и других перспективных пород КРС. В этом случае уже в ближайшие 10 - 15 лет ученые и аграрии могли бы обеспечить страну необходимым количеством говядины, что, в свою очередь, способствовало бы обеспечению продовольственной безопасности России. Кроме того, развитие скота мясных пород в России позволит воспользоваться, возможно, одним из последних оставшихся окон возможностей, для того чтобы занять достойное место в мировом рыночном процессе в условиях глобального перепроизводства многих товаров.

Эксперты подчеркивают, что калмыцкая порода занимает значительную часть в отечественном скотоводстве, которое сейчас является довольно перспективным направлением. Удельный вес калмыцкого скота в общей численности мясного поголовья в России составляет более 40 процентов, а его разведением занимается более 30 регионов в Южном, Северо-Кавказском, Приволжском, Центральном, Сибирском и Дальневосточном округе.

Но наибольшее поголовье калмыцкого скота, конечно, сосредоточено в самой Калмыкии. По словам замминистра сельского хозяйства республики Сергея Антонова, в хозяйствах всех категорий насчитывается более 426 тысяч голов КРС калмыцкой породы, в том числе 305 тысяч маточного поголовья. Племенная база республики представлена 22 хозяйствами, которые занимаются племенным животноводством и разведением КРС калмыцкой породы. Племенных животных в республике насчитывается 46 тысяч голов, в том числе 24 тысяч коров. Кстати, иммунологическую и молекулярно-генетическую экспертизу для заводчиков племенного скота обеспечивает лаборатория, созданная на базе КалмГУ.

Кстати

В 2017 году КалмГУ стал опорным региональным университетом. При определении его нового статуса большую роль сыграло научное направление вуза, посвященное разработке технологий производства говядины и социально значимой продукции на основе современных биотехнологических и молекулярно-генетических методов. А сейчас при университете действует Центр инновационного развития животноводства и продовольственной безопасности. Его работа направлена на реализацию Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации.

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