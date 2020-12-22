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22.12.2020 15:20
Рубрика: Культура

В Китае назвали лучших переводчиков с русского языка

Текст: Елена Кухтенкова

В Пекине на церемонии вручения Международной переводческой премии "Россия - Китай. Литературная дипломатия" наградили лучших переводчиков произведений русской литературы на китайский язык. Первое место присвоено доктору филологических наук, профессору Чэн Фану за перевод романа Гузель Яхиной "Дети мои".

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"Вручение премии "Россия - Китай. Литературная дипломатия" - важнейшее событие уходящего года в культурной жизни наших стран", - цитирует РИА Новости заместителя руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ Владимира Григорьева.

В своем видеовыступлении он отметил, что по количеству изданных переводов с русского Китай занимает сегодня первое место в мире. Во многом способствует этому программа перевода и издания произведений российской и китайской классической и современной литературы, старт которой был дан в мае 2013 года.

Председатель жюри премии научный директор Пекинского центра славистики Лю Вэньфэй заявил, что главной целью литературного состязания является популяризация русской литературы в Китае. По его словам, даже название премии указывает на то, что каждый литературный переводчик - это посланник искусства слова и народный дипломат.

Фото: istock
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"Сегодня мы стали соучастниками не только очередного яркого события в сфере научных, образовательных и культурных обменов между нашими странами, но и того, как перевод иностранной художественной литературы становится одним из своеобразных видов дипломатической работы", - поддержал лингвиста посол РФ в КНР Андрей Денисов.

Награда "Россия - Китай. Литературная дипломатия" учреждена Институтом перевода России и Пекинским центром славистики в 2019 году и будет присуждаться один раз в два года.

"Россия - Китай. Литературная дипломатия" является своего рода подпремией более крупной награды "Читай Россию". Лауреат "Литературной дипломатии" станет финалистом данного конкурса.

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