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22.12.2020 19:29
Рубрика: Происшествия

Жизнь по рублевому курсу

Верховный суд объяснил, кто возмещает моральный вред родным погибшего сотрудника
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 289(8343)
Полезное разъяснение сделал Верховный суд, когда изучил спор о цене ответственности работодателя, если сотрудник погиб. Автобус, перевозивший работников одного из предприятий Пскова, попал в аварию. Кто ответит перед родственниками погибшего - организация или водитель, нанятый для перевозки сотрудников автотранспорта? Проблема оказалась серьезной, а вопрос - актуальным. Тем более что подобные случаи не являются, к сожалению, большой редкостью.
По мнению Верховного суда, за жизнь сотрудников должен платить работодатель, даже если служебный транспорт не его. Фото: Александр Корольков По мнению Верховного суда, за жизнь сотрудников должен платить работодатель, даже если служебный транспорт не его. Фото: Александр Корольков
По мнению Верховного суда, за жизнь сотрудников должен платить работодатель, даже если служебный транспорт не его. Фото: Александр Корольков

Наша история началась с того, что предприятие - кондитерская фабрика - подписало с водителем договор на перевозку своих сотрудников. Но по вине водителя, нарушившего правила дорожного движения, во время одной из таких поездок произошла авария. К сожалению, с человеческими жертвами - погибла сотрудница.

Фото: iStock
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Водитель вину признал и заплатил дочери погибшей 50 тысяч рублей. Девушка, взяв деньги, написала в расписке, что претензий к нему не имеет. Организация составила акт о несчастном случае на производстве. Уголовное дело завели против водителя, но прекратили "в связи с деятельным раскаянием". Дочь погибшей была по нему потерпевшей. Кроме того, ответственность водителя была застрахована, и спустя полтора года дочь погибшей получила страховую выплату в 475 тысяч рублей.

Через месяц женщина обратилась в райсуд с иском к фабрике и водителю. Она попросила взыскать с них солидарно компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей. Водитель с иском не согласился и в суде заявил, что он пенсионер, и уже выплатил в счет возмещения морального вреда, и, судя по расписке, истица претензий к нему не имеет. В итоге суд сказал, что солидарной ответственности не будет. Платить должен работодатель. В решении записано, что на момент аварии предприятие не было собственником автобуса, но именно оно предоставило людям транспорт. Причем сами работники, в том числе погибшая, были уверены, что перевозкой людей занималась фабрика. И еще момент, который подчеркнул суд первой инстанции.

Водитель перевозил работников без нормального оформления. А договор об оказании услуг по перевозке был заключен с нарушением закона - у водителя не было лицензии на перевозку пассажиров. Значит, работодателем был нарушен закон, подвергнуты опасности жизнь и здоровье пассажиров. Так что суд первой инстанции пришел к выводу о наличии вины предприятия в гибели работника.

Фабрика опротестовала это решение. Апелляция отменила решение первой инстанции и частично удовлетворила исковые требования дочери погибшей. Суд сказал, что доля ответственности за гибель работника лежит не только на работодателе, но и на водителе, которого суд назвал основным причинителем вреда. Моральный ущерб суд разделил так: водитель - 400 тысяч рублей, предприятие - 100 тысяч. Суд округа с таким делением согласился.

Тогда истица пошла в Верховный суд. Вот что он увидел в материалах дела. Несколько лет фабрика перевозила сотрудников на работу и домой с привлечением автобуса нашего водителя. Машина была в его собственности, а оформлением отношений фабрика с ним пренебрегла.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Суд напомнил, что ответственность перевозчика за вред, причиненный жизни или здоровью пассажира, определяется по правилам главы 59 Гражданского кодекса. Верховный суд подчеркнул, что статья 20 Закона о безопасности дорожного движения прописывает требования по обеспечению безопасности дорожного движения. Сам работодатель обязан обеспечить работнику охрану труда, в том числе в виде безопасных условий перевозки к месту работы и обратно.

В случае аварии, травмы или гибели сотрудника во время перевозки предприятие обязано "возместить причиненный по его вине вред, в том числе моральный, членам семьи работника".

По мнению высокой инстанции, были "ошибочно определены характер спорных отношений и его субъекты и, как следствие, неправильно решен вопрос о том, кто из ответчиков должен нести обязанность по компенсации морального вреда члену семьи погибшего работника.

По мнению суда, работодатель, организовавший перевозку работников фабрики с нарушением закона без должного контроля, должен нести "неблагоприятные последствия в виде компенсации морального вреда".

Если человек погиб при перевозке, предприятие обязано возместить любой вред его семье

Еще суд подчеркнул - уменьшая размер компенсации морального вреда по сравнению с заявленным в исковом заявлении, апелляция сделала "не основанный на законе вывод" о том, что при определении размера компенсации морального вреда должны учитываться выплаты, полученные дочерью погибшей по страховке.

Суд заявил, что выплаты страхового возмещения не должны влиять на определение размера компенсации морального вреда по нормам гражданского законодательства. Таким образом, Верховный суд отменил судебные акты апелляции и кассации и оставил в силе решение первой инстанции.

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