Воздушный линкор: первый полет ТБ-3 состоялся 90 лет назад

22 декабря 1930 года свой первый испытательный полет совершил легендарный советский тяжелый бомбардировщик конструкции А. Н. Туполева ТБ-3. Боевые машины этой модели стали предтечей для развития целого класса авиации и проявили себя не только как бомбардировщики, но и в качестве транспортных, десантных и грузовых самолетов.

В 1925 году подразделение Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) СССР создало самолет АНТ-4 или ТБ-1 - первый в мире цельнометаллический бомбардировщик со свободнонесущим монопланным крылом. После этого Особое техническое бюро совместно с ЦАГИ приступили к разработке самолета АНТ-6, получившего наименование ТБ-3. Проектирование под руководством знаменитого авиаконструктора Андрея Туполева началось в 1926 году, а окончательные требования сформировали лишь к 1929. Ученые-авиастроители создали настоящий воздушный линкор - огромный и тяжелый самолет, который был готов справиться с широчайшим спектром задач. Он был первым в мире четырехмоторным свободнонесущим монопланом-бомбардировщиком с двигателями, установленными в ряд по размаху крыла.

Первый опытный экземпляр начали строить после утверждения макета 21 марта 1930 года и справились всего за 7 месяцев - к концу октября того же года самолет уже был собран. На него установили четыре двигателя "Кертис Конкверор" мощностью в 600 лошадиных сил каждый. Правда, в серию рекомендовали поршневые V-образные авиационные двигатели BMW - VIz с мощностью 730 "лошадей", собиравшиеся в Советском Союзе под обозначением М-17. Позже в новых модификациях применялись и иные двигатели.

Усилия советских авиаконструкторов себя полностью оправдали, это показал первый полет самолета 22 декабря 1930 года под управлением заслуженного летчика Михаила Громова, который впоследствии стал легендой среди пилотов и восьмым в истории получил медаль Героя Советского Союза.

Испытания самолет проходил на специально сделанных лыжах в облегченном варианте - турели установили без пулеметов, бомбовое вооружение загружать не стали. После испытательного полета машину рекомендовали к серийному производству.

По сравнению с опытным образцом, многое пришлось изменить. К примеру, импортную хромомолибденовую сталь ХМА заменили отечественной сталью хромансиль ХНЗА. Из-за этого вес воздушного судна значительно вырос, сказались на перевесе и дополнительные узлы, завышенное сечение проводки, грубые сварные швы и так далее. Позднее были упразднены поворотные башни, выброшен ряд перегородок в фюзеляже, облегчены тележки шасси, баки, подвеска бомбового вооружения и многое другое. В результате удалось снять более 800 кг массы пустого самолета.

Однако цель была в основном достигнута, и масса пустого самолета с двигателями М-17 установилась около 10 970 килограммов без съемного оборудования и вооружения. Нормальная взлетная масса составляла 17 200 килограммов, а максимальная взлетная масса - до 19 300 кг.

Серийно самолет в различных модификациях строился с 1932 по 1937 год, всего успели сделать 818 единиц. Самолеты ТБ-3 всех типов применялись как бомбардировщики в 1939 г. на Халхин-Голе, немного - в войне с белофиннами и в очень небольшой степени - в начальный период Великой Отечественной войны, например в Смоленской оборонительной операции, на Северном фронте, у Мурманска зимой 1941-1942 гг. и в других местах.

ТБ-3 мог использоваться также для перевозки грузов и в качестве десантного самолета, принимая на борт 35 человек. В СССР впервые в мире отрабатывались крупные парашютные и посадочные десанты. На маневрах в Белоруссии в 1935 году машины перевезли 5700 десантников.

Самолет, вызывавший восхищение у авиаспециалистов и представлявший внушительную силу в начале и середине тридцатых годов, очень быстро устарел. Это было вызвано стремительным развитием авиации в предвоенные годы. Однако ТБ-3 внес свой вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков. К сожалению, до сегодняшнего дня не сохранилось ни одного экземпляра ТБ-3.