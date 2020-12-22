За сутки в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 114 военнослужащих

Оборонное ведомство представило последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. Согласно статистике, опубликованной в специальном бюллетене на сайте ведомства, только за прошедшие сутки от COVID вылечились 114 военнослужащих. А общее количество военных, которые, начиная с марта, избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте 22 тысячи 487 человек.

По сведениям на вечер 22 декабря, в Вооруженных силах после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного теста на COVID-19 сняли с медицинского контроля более 85 тысяч военнослужащих.

В то же время на контроле у врачей сейчас находятся 4 тысячи 51 военный. У них диагностировали опасную инфекцию. 2 тысячи 420 пациентов лежат в военных госпиталях. Пятьдесят человек изолированы по месту службы. 18 лежат в гражданских больницах и клиниках. Еще 1 тысяча 563 лечатся на дому.

"Все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них: в тяжелом состоянии - 10 человек, в состоянии средней тяжести -18 человек; остальные - без симптомов заболевания", - говорится в бюллетене.

Там отмечается, что с началом работы многопрофильных медицинских центров, построенных Минобороны России в 16 регионах страны, помощь там оказали 13 тысячам 139 пациентам, 4 339 из которых - гражданские. Все они были обеспечены необходимым лечением в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.