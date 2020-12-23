Закон Республики Башкортостан от 22 декабря 2020 года № 352-з "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Принят Государственным Собранием - Курултаем Республики Башкортостан 17 декабря 2020 года.

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан (далее - Фонд) на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 59 750 691,8 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 58 036 264,7 тыс. рублей, из бюджета Республики Башкортостан - 252 402,1 тыс. рублей и из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации - 1 202 025,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 59 750 691,8 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации в сумме 1 790 025,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2022 и 2023 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 62 226 681,9 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 60 779 082,4 тыс. рублей, из бюджета Республики Башкортостан - 245 574,5 тыс. рублей и из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации -1 202 025,0 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 65 655 980,6 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования -64 208 381,1 тыс. рублей, из бюджета Республики Башкортостан -245 574,5 тыс. рублей и из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации -1 202 025,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 62 226 681,9 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 65 655 980,6 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации на 2022 год - 1 790 025,0 тыс. рублей и на 2023 год - 1 790 025,0 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Доходы бюджета Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Установить поступления доходов в бюджет Фонда:

1) на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Фонда, установленного статьей 1 настоящего Закона, распределение бюджетных ассигнований Фонда:

1) по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов:

а) на 2021 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;

б) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону;

2) по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов:

а) на 2021 год согласно приложению 7 к настоящему Закону;

б) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Фонда:

1) на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

Статья 5. Нормированный страховой запас Фонда

1. Нормированный страховой запас Фонда формируется в составе расходов бюджета Фонда в порядке, установленном частью 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".

2. Средства нормированного страхового запаса Фонда используются:

1) на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в Республике Башкортостан;

2) для расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

5) для финансового обеспечения мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

3. Установить, что размер нормированного страхового запаса Фонда на 2021 - 2023 годы для дополнительного финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в Республике Башкортостан не превышает 4 800 000,0 тыс. рублей, 5 000 000,0 тыс. рублей и 5 300 000,0 тыс. рублей соответственно.

4. Средства нормированного страхового запаса Фонда, предусмотренные пунктом 3 части 2 настоящей статьи, направляются Фондом в медицинские организации в установленном законодательством порядке.

Указанные расходы не могут превышать сумму фактических поступлений в бюджет Фонда, сформированных в соответствии с частью 6.2 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".

5. Средства финансового обеспечения, предусмотренные пунктом 4 части 2 настоящей статьи, не должны превышать сумму межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на указанные цели.

6. Средства нормированного страхового запаса Фонда на цели, указанные в пункте 5 части 2 настоящей статьи, предоставляются Фондом медицинским организациям, оказывающим медицинскую помощь в соответствии с территориальной программой обязательного медицинского страхования в Республике Башкортостан, в установленном законодательством порядке.

Статья 6. Финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам в 2021 году

Фонд направляет средства на финансовое обеспечение медицинских организаций на осуществление денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических осмотров населения в установленном законодательством порядке.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда

1. Установить, что остатки средств бюджета Фонда, не использованные на начало текущего финансового года, не подлежащие возврату в установленном бюджетным законодательством порядке, направляются в текущем финансовом году на финансовое обеспечение выполнения территориальной программы обязательного медицинского страхования граждан в Республике Башкортостан и мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования за счет средств нормированного страхового запаса Фонда с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон.

2. Установить, что поступления за счет прочих доходов от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, штрафов, неустойки, пени и иных поступлений, предусмотренных законодательством Российской Федерации в текущем финансовом году, сверх сумм, утвержденных настоящим Законом, направляются в текущем финансовом году на финансовое обеспечение выполнения территориальной программы обязательного медицинского страхования граждан в Республике Башкортостан и мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования за счет средств нормированного страхового запаса Фонда с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон.

3. Установить, что субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, фактически полученные при исполнении бюджета Фонда сверх утвержденных настоящим Законом доходов, направляются на увеличение расходов бюджета соответственно целям их предоставления с внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон.

4. Установить, что перераспределение бюджетных ассигнований между видами расходов, предусмотренных по целевой статье "Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации", осуществляется с внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон.

Статья 8. Норматив расходов на ведение дела страховым медицинским организациям, осуществляющим обязательное медицинское страхование в Республике Башкортостан

Установить норматив расходов на ведение дела страховым медицинским организациям, осуществляющим обязательное медицинское страхование в Республике Башкортостан:

1) в части базовой программы обязательного медицинского страхования в размере одного процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам;

2) в части финансового обеспечения дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, в размере, определенном соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджету Фонда, заключаемым между Фондом и Министерством здравоохранения Республики Башкортостан.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава Республики Башкортостан Р.Хабиров







