Белоусов: До 2024 года планируется заключить не менее 1 тыс. СЗПК на 14 трлн рублей

До 2024 года планируется заключить не менее тысячи соглашений по защите и поощрению капиталовложений (СЗПК) на 14 триллионов рублей инвестиций, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Механизм СЗПК уже работает. Подписано 25 соглашений - при плане 20 - с общим объемом 1,12 триллиона рублей, из них почти 900 миллиардов будут инвестированы до 2024 года. Будет создано более 23 тысяч новых рабочих мест.

Новые инвестиции должны стать одним из факторов экономического развития страны. "Среднегодовой темп прироста инвестиций в 2022-2024 годах должен составить не менее 5,3 процента, в 1,7 раза выше прироста ВВП, - сказал зампред правительства на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. - К 2024 году инвестиции должны возрасти на 21 процент, а к 30 году не менее чем на 70 процентов".