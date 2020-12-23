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23.12.2020 06:57
Рубрика: Общество

Биолог: закрытие границ не сдержит распространение новых версий вируса

Текст: Алексей Иванов

Закрытие границ и прекращение авиасообщения между странами не смогут остановить распространение новых мутаций коронавируса SARS-CoV-2. Дело в том, что он в основном видоизменяется под воздействием препаратов, применяемых при лечении.

Фото: iStock
Биолог оценила новый штамм коронавируса

Такой точкой зрения с РИА Новости поделилась профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

- Мы лечим людей, а значит плодим новые варианты вирусов, в больнице вирус эволюционирует быстрее, чем в природе, - заявила она.

По ее словам, применение противовирусных препаратов, таких как ремдесивир, который активно используют в Великобритании, способствует появлению мутировавших вариантов вируса. Большая их часть не жизнеспособна, однако некоторые все же становятся новыми ступеньками эволюции SARS-CoV-2.

Чтобы новые варианты вируса не получили широкого распространения, стоит усилить наблюдение за пациентами, которые лечатся долго, фиксировать, с какими остаточными вирусами они выходят после лечения. По мнению Анчи Барановой, пациентов с положительным тестом на COVID-19 надо долечивать в больницах, даже если нет угрозы для жизни, а не выписывать.

Как уже писала "РГ", на днях подтвердилась информация о распространении в Великобритании новой мутации SARS-CoV-2. По предварительным данным, эта версия вируса на 70 процентов более заразна, хотя и не является более летальной для человека. На этом фоне ряд стран ограничили авиасообщение с Соединенным Королевством.

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