Чехия закрывает магазины и вводит комендантский час

Новости

Правительство до 1 марта завершит уточнение госпрограмм 15:00
К концу 2024 года в российских школах появится более 1 млн новых мест 14:55
Собянин: Боткинская больница станет одной из самых современных клиник в Европе 14:53
Страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 6,3 процента 14:45
В Петербурге аферисты начали продажу билетов в Ботанический сад на каникулы 14:35
В Перми создали установку, помогающую снизить число ДТП при гололеде 14:30
Большой десантный корабль "Петр Моргунов" передали ВМФ России 14:27
Более 600 петербургских учителей сделали первую прививку от COVID-19 14:24
Джон Малкович снялся в триллере про пандемию вируса-убийцы 14:21
В Петербурге построили первый мост из композитов 14:06
"Дом 2" с февраля переезжает на другой канал 14:03
Генпрокуратура признала французскую НПО нежелательной на территории РФ 13:52
На Алтае машина управления делами правительства насмерть сбила пешехода 13:40
Музей истории ГУЛАГа отправляет 400 книг в региональные библиотеки 13:33
Под Воронежем упал частный вертолет 13:32
В московском технопарке построят новый корпус для высокотехнологичных производств 13:28
Актеру Василию Лановому присвоили звание "Почетный гражданин Москвы" 13:27
Памфилова: Конкуренция на выборах в 2021 году будет высокой 13:26
Меняется порядок регистрации деклараций соответствия 13:24
"Квартет И" снимет свой первый сериал 13:24
Кремль не получал запрос на контакт с администрацией Байдена 13:13
В Кремле заявили о планах компенсировать потери от коронавируса 13:13
На экраны Союзного государства выходит фильм "Огонь" 13:12
Вышел трейлер продолжения "Поездки в Америку" с Эдди Мёрфи 13:06
В Швейцарии разыскивают около 10 тысяч британцев 13:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
Корреспондент "РГ" проверяет на себе вакцину от COVID-19
Корреспондент "РГ" проверяет на себе вакцину от COVID-19
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
23.12.2020 14:19
Рубрика: В мире

Чехия закрывает магазины и вводит комендантский час

Текст: Юрий Когалов
В Чехии с 27 декабря закрываются все магазины, за исключением продуктовых и аптек, и вводится комендантский час с 21.00 до 5.00. Такое решение власти республики приняли в связи с ростом числа инфицированных коронавирусом. Чрезвычайное положение в стране продлено до 22 января.
Фото: Michal Cizek / AFP Фото: Michal Cizek / AFP
Фото: Michal Cizek / AFP

Как заявил министр здравоохранения Чехии Ян Блатны, с воскресенья в стране начнет действовать пятый (высший) уровень ограничений согласно существующей противоэпидемиологической системе. На католическое Рождество, по его словам, чехи еще смогут пройтись по магазинам и даже побывать на полуночной мессе. Но после окончания праздника в стране начнут действовать жесткие ограничения. Розничная торговля будет практически полностью остановлена, закроются спортивные и оздоровительные центры. Закрытые заведения смогут получить поддержку государства (такая система уже действует в отношении ресторанов), отмечает irozhlas.cz.

Фото: AP Photo / Susan Walsh
Экс-президента Чехии оштрафовали за маску на подбородке

"Цель состоит не в том, чтобы ограничить граждан, а в том, чтобы призвать их к ответственности и позволить системе здравоохранения продолжать свою работу. Хочу поблагодарить всех медицинских работников за их работу. Благодаря им мы можем провести отпуск, даже если в этом году он будет в другой форме", - отметил Блатны, призвав сограждан Новый год встретить у себя дома.

Решение об ужесточении мер было принято после того, как за минувшие сутки в стране было выявлено выше 10 тысяч новых случаев заражения.

Примечательно, что ограничения на работу магазинов, торговых центров, баров, ресторанов и отелей, были ослаблены только три недели назад. С 3 декабря им разрешили открыться при соблюдении ряда условий, касающихся число посетителей, которые могут единовременно находиться в помещении.

В мире Европа Чехия

Главное сегодня

Госдума одобрила право президента РФ вновь претендовать на два срока
Песков заявил об абсолютной устойчивости российской экономики
Лавров: Москва не оставит без ответа новые санкции США
Гражданам дали право удалять персональные данные из общего доступа
За сутки в России подтверждено 27 250 случаев COVID-19 в 85 регионах
Составлен рейтинг стран Европы по расходам на еду
ВОЗ и ООН предупредили о риске инфицирования двух миллиардов человек