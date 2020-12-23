Чехия закрывает магазины и вводит комендантский час

В Чехии с 27 декабря закрываются все магазины, за исключением продуктовых и аптек, и вводится комендантский час с 21.00 до 5.00. Такое решение власти республики приняли в связи с ростом числа инфицированных коронавирусом. Чрезвычайное положение в стране продлено до 22 января.

Как заявил министр здравоохранения Чехии Ян Блатны, с воскресенья в стране начнет действовать пятый (высший) уровень ограничений согласно существующей противоэпидемиологической системе. На католическое Рождество, по его словам, чехи еще смогут пройтись по магазинам и даже побывать на полуночной мессе. Но после окончания праздника в стране начнут действовать жесткие ограничения. Розничная торговля будет практически полностью остановлена, закроются спортивные и оздоровительные центры. Закрытые заведения смогут получить поддержку государства (такая система уже действует в отношении ресторанов), отмечает irozhlas.cz.

"Цель состоит не в том, чтобы ограничить граждан, а в том, чтобы призвать их к ответственности и позволить системе здравоохранения продолжать свою работу. Хочу поблагодарить всех медицинских работников за их работу. Благодаря им мы можем провести отпуск, даже если в этом году он будет в другой форме", - отметил Блатны, призвав сограждан Новый год встретить у себя дома.

Решение об ужесточении мер было принято после того, как за минувшие сутки в стране было выявлено выше 10 тысяч новых случаев заражения.

Примечательно, что ограничения на работу магазинов, торговых центров, баров, ресторанов и отелей, были ослаблены только три недели назад. С 3 декабря им разрешили открыться при соблюдении ряда условий, касающихся число посетителей, которые могут единовременно находиться в помещении.